BVB angeblich Favorit bei Real-Star Marco Asensio - Wintertransfer unwahrscheinlich

Sucht sich der Spanier Marco Asensio vielleicht schon bald eine neue Herausforderung? Der Offensivspieler soll ein Kandidat beim BVB sein.

Der BVB (Borussia Dortmund) soll sich angeblich in der Pole Position auf eine Verpflichtung von Marco Asensio von Real Madrid befinden. Das berichtet zumindest die katalanische Zeitung El Nacional. Demnach strebe Asensio im Winter einen Abschied von den Königlichen an, weil er unter Carlo Ancelotti zuletzt nicht immer erste Wahl war und dementsprechend unzufrieden mit seiner Rolle sei.

Borussia Dortmund zähle neben Liverpool, Juventus, Arsenal und Milan zu den Interessenten, aus der Serie A und der Bundesliga lägen dem Spanier sogar bereits Angebote vor, heißt es in dem Bericht. Die Favoritenstellung des BVB im angeblichen Transferpoker um Asensio, der den Abgang von Jadon Sancho auf den Flügeln kompensieren könnte, sei laut El Nacional durch die guten Beziehungen zwischen den Dortmundern und den Königlichen begründet.

Einerseits gelten Real-Präsident Florentino Perez und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke als gute Freunde, andererseits entwickelte sich ein Leihgeschäft von Achraf Hakimi zwischen den Dortmundern und Real als Win-Win-Situation für beide Klubs. Während der BVB besonders sportlich von Hakimi profiterte, konnte Real den Marokkaner nach der zweijährigen Leihe äußerst gewinnträchtig an Inter Mailand weiterverkaufen (Ablöse ca. 43 Millionen Euro).

Wesentlich negativer hingegen verläuft die aktuelle Leihe von Reinier beim BVB, die möglicherweise im Winter vorzeitig beendet wird. Der 19 Jahre junge Offensivspieler kam in nun fast eineinhalb Jahren in Dortmund kaum zum Zug und steht bei lediglich 495 Einsatzminuten. Zuletzt hatte sich daher Reiniers Vater im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOXüber die Situation seines Sohnes in Dortmund beklagt und sein Unverständnis bezüglich des Umgangs mit Reinier zum Ausdruck gebracht.

BVB und Asensio: Darum ist ein Wintertransfer unwahrscheinlich

Auch vonseiten der Königlichen soll das Leihgeschäft mit Reinier zumindest kritisch beäugt werden, weshalb die Beziehungen zwischen Dortmund und Real in puncto Wertsteigerung durch Leihe womöglich aktuell nicht die besten sind.

Auch unter anderen Gesichtspunkten erscheint ein Asesnsio-Wechsel zu Borussia Dortmund tendenziell eher unwahrscheinlich, eine feste Verpflichtung kommt angesichts der zu erwartenden hohen Ablöseforderung von Real kaum in Frage. Und auch Asensios angebliche Intention, Madrid im Winter zu verlassen, darf hinterfragt werden.

Nachdem er sich 2019 eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte und ein halbes Jahr ausgefallen war, pendelte Asensio zwar in der Saison 2020/21 immer wieder zwischen Startelf und Bank, schloss einen Abgang von den Königlichen jedoch noch im Sommer aus. "Meine Intention ist es, bei Real Madrid zu bleiben, hier ein Großer zu werden und meinen größtmöglichen Beitrag zu leisten. Ich fühle, dass ich diesem Klub noch sehr viel geben kann", sagte er der AS.

Real Madrid: Asensio mit Vertrag bis 2023

Im September kamen anschließend erste Gerüchte auf, dass sich der 25-Jährige, dessen Vertrag 2023 ausläuft, mit einem Abschied von Real auseinandersetze, sollte sich seine Aussicht auf mehr Spielzeit unter Ancelotti nicht verbessern.

Zuletzt kam er in der Liga vermehrt zum Einsatz, stand gegen Osasuna in der Startelf und spielte auch am vergangenen Wochenende 72 Minuten, weil sich Rodrygo eine Verletzung zuzog und früh ausgewechselt werden musste. Gut möglich also, dass Asensio in Zukunft eine tragendere Rolle bei Real einnehmen wird, wodurch etwaige Abschiedsgedanken des spanischen Nationalspielers vorläufig ad acta geöegt werden könnten.