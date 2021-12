BVB-Boss Watzke bestätigt: Real Madrid will Erling Haaland

Hans-Joachim Watzke bestätigt das Interesse von Real Madrid an Erling Haaland. Der BVB-Boss singt außerdem ein Loblied auf einen Bayern-Star.

Laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will Real Madrid Erling Haaland von Borussia Dortmund verpflichten. "Ich weiß nur verbürgt, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat. Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Aber da weiß ich es verbürgt", sagte Watzke bei Bild. Irgendwann würde für Haaland laut Watzke ein Wechsel nach Spanien auch Sinn machen: "Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt."

In Hinblick auf einen Verbleib bei Dortmund sei Watzke "gar nicht so skeptisch", vor ein paar Tagen habe er ein "sehr gutes Gespräch mit Mino Raiola (seinem Berater, Anm. d. Red.)" gehabt: "Wenn wir in einem Zielkorridor sind, sind die Gespräche immer recht freundlich. Und dieses Telefonat war recht freundlich. Wir werden sicher die nächsten Wochen noch mal ein Gespräch führen." Für einen Verbleib von Haaland, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, "gibt es dann vielleicht 2,50 Euro mehr"

Hans-Joachim Watzke: "Ich liebe den Joshua Kimmich"

In den höchsten Tönen schwärmte Watzke unterdessen von Joshua Kimmich vom Bundesligarivalen FC Bayern München. "Ich liebe den Joshua Kimmich für seine Art, wie er Fußball spielt. Und wie er das Ganze auf dem Platz auslebt, natürlich hättest du so einen ganz gerne", sagte er.

Generell finde Watzke das Zentrum des FC Bayern mit Kimmich und auch Leon Goretzka "top. Das muss man einfach sagen." Bei Dortmund traut er Jude Bellingham zu, eine ähnliche Entwicklung zu nehmen.

Problematisch sei dann aber, dass Spieler bei so einer Entwicklung bald den Abschied aus Dortmund anstreben würden. "Bei Bayern haben sie verlängert, bei uns wären sie wahrscheinlich wieder weg gewesen", sagte Watzke. Auf die Frage, ob so talentierte Spieler wie Bellingham oder speziell auch Haaland mit einer Berufung zum Kapitän gehalten werden können, erwiderte Watzke: "Der Mino Raiola lacht sich tot."

BVB-Boss Watzke wütet über verpatzten Hinrunden-Abschluss

Wütend blickte Watzke auf Dortmunds 2:3-Niederlage zum Hinrundenabschluss bei Hertha BSC am Samstag zurück. "Ich hatte das Gefühl, wir hatten kein bisschen Sprit mehr im Tank. Das 1:1, das Hertha da schießt, aus dem Nichts - du lieber Gott, das wäre mit unserer Stammabwehr sicher nicht passiert", klagte Watzke. "Ich ärgere mich schwarz, wenn wir da gestern dieses Drecksspiel verlieren. Der Platz war unwürdig für ein Bundesligaspiel, diese Lehmwiese."

In Berlin fielen unter anderem die Stammverteidiger Mats Hummels und Manuel Akanji aus. Durch die Niederlage beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern bereits neun Punkte.

Trainer Marco Rose sprach Watzke das Vertrauen aus: "Er macht das gut und hat die komplette Rückendeckung, das komplette Vertrauen."