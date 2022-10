BVB-Boss Watzke reagiert auf Hummels-Kritik

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich zur öffentlichen Kritik von Mats Hummels geäußert.

Mats Hummels kritisierte seine Mannschaftskollegen von Borussia Dortmund zuletzt öffentlich. Seine Kritik schlug hohe Wellen, nun hat sich BVB-Boss Joachim Watzke dazu geäußert.

Nach dem 1:1 beim FC Sevilla hatte Mats Hummels seine Mannschaftskollegen in aller Öffentlichkeit kritisiert. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, dass erfolgreicher Fußball nicht Hacke spitze eins, zwei, drei aus fünf Metern ist, sondern dass ein Spieler immer das Richtige macht und nicht das Besondere", sagte der 33-Jährige Weltmeister von 2014 direkt im Anschluss an die Partie.

Nun äußerte sich auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu den Aussagen des Innenverteidigers, der für seine kritischen Worte bekannt ist. "Wo ist das Problem? Ich weiß natürlich auch, dass es nicht so gut ankommt, wenn man pausenlos in der Öffentlichkeit etwas über die Mannschaftskameraden sagt", so der 63-Jährige bei Amazon Prime. "Ich bin eigentlich eher dafür, dass man diese Dinge eher intern bespricht."

Watzke, der auch als Vorsitzender des Aufsichtsrates der DFL tätig ist, erklärte weiter: "Ich bin jetzt auch nicht mehr so eng dabei wie früher. Ich weiß nicht, wie oft es in der Kabine schon angesprochen worden ist. Wenn es dann intern irgendwann nicht fruchtet, dann muss man vielleicht nach draußen etwas sagen."

Allerdings wollte der BVB-Boss auch kein Fass aufmachen. "Das, was Mats gesagt hat, höre ich zum ersten Mal gerade. Ich fand es aber nicht schlimm", so Watzke.

