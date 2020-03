Das Coronavirus hat auch die Fußball-Bundesliga fest im Griff. Zunächst hatten sich die Verantwortlichen auf Geisterspiele verständigt, dann sollte die Liga nach dem Spieltag am Wochenende ausgesetzt werden, schließlich wurde die Saison am Freitag doch mit sofortiger Wirkung unterbrochen. Wie lange diese Unterbrechung dauern soll, ist völlig unklar – dennoch wird unter Fans und Verantwortlichen natürlich darüber diskutiert, ob und wie es in der Bundesliga weitergehen kann.

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, äußerte in einem Interview in der ARD-"Sportschau" am Sonntag den Wunsch, "irgendwann zur Normalität zurückkehren" zu können – und zwar so bald wie möglich. Dazu gehört für ihn auch, seine Spieler bereits am Montag wieder zum Training antreten zu lassen.

BVB: Watzke will Training stattfinden lassen

"Wir sollten es auch nicht übertreiben. Die Gesundheitsgefahr für eine Profi-Mannschaft würde ich als nicht so gravierend einstufen. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten", sagte Watzke. Viele Bundesliga-Vereine haben auch das Mannschaftstraining ausgesetzt, die Spieler halten sich daheim mit personalisierten Trainingsplänen fit. Die Spieler nun wieder auf dem Platz zusammenzubringen, könnte angesichts der Empfehlungen von Gesundheitsexperten, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, ein Risiko bedeuten. Mit dem Paderborner Spieler Luca Kilian gibt es bereits einen ersten Corona-Fall in der Bundesliga.

Auch das Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag hätte Watzke gerne noch ausgetragen. Es wären 80 Menschen bei dem Geisterspiel im Stadion gewesen, rechnete Watzke vor – gemessen an den 75 Millionen Fernsehgeld, die die Bundesligaklubs nach dem Spieltag erhalten hätten, sei das für ihn ein "vertretbares Szenario" gewesen. "Der Fußball hat alles getan, um eine absolute Risikominimierung vorzunehmen", sagte Watzke.

Bundesliga stellt sich auf Geisterspiele ein

Bei vielen Fans stieß Watzke mit seiner Argumentation auf Unverständnis. Sie warfen ihm vor, die wirtschaftlichen Interessen der Fußballvereine über das Allgemeinwohl der Bevölkerung zu stellen.

Lange nicht mehr einen derart weltfremden, unsympathischen und arroganten Auftritt eines Fußball-Funktionärs gesehen wie den von #Watzke gerade in der #sportschau . Fremdschämen Deluxe. Was für ein Kasper. — Phil Hofmeister (@thehopemaster) March 15, 2020

Was für eine große Chance zu zeigen, dass der Profifußball nicht so geldgierig, nicht so abgehoben, nicht so selbstverliebt ist, wie alle denken... naja, und dann war Aki Watzke zu Gast in der Sportschau. — Philipp Köster (@philippkoester) March 15, 2020

Teile der Aussagen von #Watzke lassen mich echt sprachlos zurück. Am Anfang dieser ganzen Corona-Krise hier in Deutschland davon zu sprechen, dass man wieder “zur Normalität zurückkehren muss” und “es doch nicht übertreiben soll”. Wahnsinn. #sportschau — Benni Zander (@BenniZander) March 15, 2020

Am Sonntag hatte sich auch Uli Hoeneß in der Sport1-Sendung "Doppelpass" zu Wort gemeldet. Dabei forderte der ehemalige Präsident und Manager des FC Bayern, man müsse jetzt "entschleunigen und auf Null fahren, bis die Zahlen (der Infizierten, Anm. d. Red.) heruntergehen". Dass es in dieser Saison noch zu Spielen mit Zuschauern kommt, kann sich auch Watzke nicht vorstellen. "Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Niemand in der Bundesliga geht noch davon aus, dass wir noch Spiele mit Zuschauern haben werden", sagte er in der "Sportschau".

