BVB-Coach Terzic unterstützt Hummels-Kritik

Gleich zwei Spitzenspiele stehen am morgigen Sonntag in der Bundesliga an. Neben dem Duell FC Bayern gegen SC Freiburg kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund. Doch beim BVB redet keiner vom Spitzenspiel, sondern über die Kritik von Verteidiger Mats Hummels.





Nach dem Remis in der Champions League gegen den FC Sevilla (1:1) kritisierte Mats Hummels seine Mannschaft aufgrund fehlender "Spielintelligenz". Deshalb ist das Spitzenspiel beim Tabellenführer Union Berlin ein wenig in den Hintergrund gerückt. BVB-Coach Edin Terzic unterstützt den Weltmeister von 2014 nun aber in seiner Kritik. "In der Vergangenheit hieß es: Wir sind zu nett zueinander, aber sobald wir was sagen, hört man nur: Das ist eine Wutrede. Mir was es wichtig, dass er das Wort WIR benutzt hat. Das hat er getan", sagte der Chefcoach vor dem Spiel bei den Eisernen.

Und Terzic legte gleich nach: "Es geht darum, dass wir besser werden wollen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Deshalb habe ich kein Problem damit, wenn Mats im WIR spricht."

Während Terzic vor allem die Entwicklung seiner Mannschaft im Auge hat, geht es für Mats Hummels auch um seine eigene Zukunft. Dem Innenverteidiger winkt eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Spätestens nach der Weltmeisterschaft im Winter sollen Gespräche zwischen dem BVB und dem Routinier, der in dieser Saison zur alten Form zurückgefunden hat und zum Stabilisator der wackligen BVB-Defensive geworden ist, stattfinden.

