BVB-Duo fällt gegen Union Berlin aus

Anthony Modeste und Marius Wolf stehen dem BVB gegen Union Berlin nicht zur Verfügung.

Für Borussia Dortmund steht am frühen Sonntagabend ein extrem wichtiges Spiel an: Bei Union Berlin muss Schwarzgelb aber auf Anthony Modeste und Marius Wolf verzichten.

Da Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim am Samstag siegreich waren und am BVB vorbeiziehen konnten, steht die Borussia unter Druck, gegen Union Berlin etwas Zählbares einzufahren - nach nur einem Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen wollen die Dortmunder mal wieder ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten haben.

Im Vorfeld der Partie hatte Edin Terzic verraten, dass Anthony Modeste (Oberschenkel- und Magen-Darm-Probleme), Raphael Guerrero (Schlag auf den Fuß abbekommen) und Thomas Meunier (Leistenprobleme) fraglich seien. Laut Angaben der Ruhr Nachrichten reicht es bei den beiden Außenverteidigern für einen Einsatz - das Duo war mit an Bord, als sich der BVB auf den Weg nach Berlin machte.

Modeste hingegen fällt aus und trat die Reise nicht mit an. Gleiches gilt für Marius Wolf, der ebenfalls kurzfristig passen musste. Neben den langzeitverletzten Sebastien Haller, Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens und Mo Dahoud sowie dem nicht-berücksichtigten Nico Schulz sind sie die Ausfälle Nummer sechs und sieben.

Immerhin: Kapitän Marco Reus ist wie erwartet fit für das Top-Spiel an der Alten Försterei und steht vor seinem Comeback.

