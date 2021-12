BVB erneuert offenbar Interesse an Everton

Everton galt bereits 2020 als Kandidat für einen Transfer zum BVB. Nun soll Borussia Dortmund den Brasilianer erneut auf dem Zettel haben.

Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Offensivspieler Everton von Benfica. Das berichtet UOL Esporte aus Brasilien.

Demnach sollen neben Dortmund auch die AC Milan und der FC Everton ihre Fühler nach dem 25-jährigen Brasilianer ausstrecken, der bei Benfica derzeit nicht wie gewünscht zum Zug kommt.

BVB beobachtet Situation von Everton wohl genau

Ohnehin konnte Everton die Erwartungen bei den Portugiesen bislang nicht gänzlich erfüllen, seit er im Sommer 2020 von Gremio Porto Alegre nach Lissabon kam. In der laufenden Saison steht er momentan bei vier Toren und fünf Assists in 25 Pflichtspieleinsätzen, in drei der vier letzten Ligaspiele saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

Laut UOL Esporte beobachtet der BVB Evertons Situation daher ganz genau, wenngleich der 25-malige brasilianische Nationalspieler bei Benfica noch bis 2025 unter Vertrag steht. Bereits im Frühjahr 2020 soll Dortmund um Everton gebuhlt haben, ehe er für 20 Millionen Euro von Gremio nach Portugal ging.