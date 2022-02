BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl kündigt Konsequenzen an: "Ein 'Weiter so' wird es nicht geben"

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl kündigt Konsequenzen an: "Ein 'Weiter so' wird es nicht geben"

Nach dem Europa-League-Ausscheiden gegen die Glasgow Rangers hat BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl Konsequenzen angekündigt.

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hat nach dem blamablen Aus in der Europa-League-Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers Konsequenzen angekündigt. Das Saisonabschneiden der Dortmunder werde einer kritischen Analyse unterzogen.

"Das ist für unsere Ansprüche natürlich zu wenig und stimmt uns nachdenklich", sagte Kehl nach dem dritten Pokal-Aus 2021/22 (in der Bundesliga sechs Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München) gegenüber dem kicker.

Kehl über BVB-Situation: "Es ist eine Herausforderung"

Man werde die Spielzeit "nun gut aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten." Für die kommende Saison gab er eine klare Marschroute vor: "Wir müssen uns in diesen Wettbewerben ganz anders aufstellen, ein 'Weiter so' wird es nicht geben. Die Situation ist eine Herausforderung, das ist offensichtlich, aber wir nehmen sie entschlossen an", analysierte der Dortmunder Lizenzspielerleiter.

Nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel gegen die Rangers hatte ein 2:2 im Rückspiel in Glasgow am Donnerstag nicht für den Einzug in das Achtelfinale der Europa League gereicht. "Am Ende sind wir nach zweimal 90 Minuten verdient ausgeschieden. Das wird unseren Ansprüchen nicht gerecht", wollte Kehl aber keine Ausreden suchen.

Welche personellen Auswirkungen das Glasgow-Spiel für die Bundesliga-Partie am kommenden Sonntag gegen Augsburg haben werde, konnte der 42-Jährige noch nicht beantworten. Aktuell plagen den BVB große Verletzungsprobleme.

Kehl: Keine "Entspannung der Personallage"

"Wir müssen schauen, wer für das Spiel in Augsburg zur Verfügung steht, wer bereit ist. Da müssen wir wohl auch noch den Samstag abwarten", sagte Kehl. Eine "deutliche Entspannung der Personallage" sei aber keineswegs zu erwarten.

Der ehemalige Dortmunder Profi wird zu kommenden Spielzeit den Posten des aktuellen BVB-Sportdirektors Michael Zorc übernehmen. Zorc hatte angekündigt, seinen bis Sommer 2022 laufenden Vertrag bei den Borussen nicht zu verlängern.