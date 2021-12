BVB oder Bayern? Bundesliga-Rückkehr für Jürgen Klopp derzeit kein Thema

Bis 2024 steht Jürgen Klopp noch in Liverpool unter Vertrag. Dass es danach zurück in die Bundesliga gehen könnte, glaubt sein Berater derzeit nicht.

Marc Kosicke, Berater von Jürgen Klopp, hat sich zu den aktuellen Zukunftsplänen des Trainers des FC Liverpool geäußert. Eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga sei dabei aktuell nicht angedacht.

"Jürgen ist ein Kind der Bundesliga und verfolgt sie auch aus der Ferne. Zu Mainz 05 und zum BVB schielt er immer mal rüber, weil er da einfach eine tolle Zeit verbracht hat. Aber über eine Rückkehr macht er sich gerade gar keine Gedanken", sagte Kosicke bei Sport 1.

Jürgen Klopp beim FC Bayern "momentan schwer vorstellbar"

Klopp war von 2001 bis 2008 Chefcoach bei Mainz 05 und anschließend von 2008 bis 2015 bei Borussia Dortmund. Im Oktober 2015 heuerte der 54-Jährige in Liverpool an, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Zu einem zweiten Engagement beim BVB sagte Kosicke: "Generell scheint eine aufgewärmte Liebe immer schwierig." Und ein Transfer zum FC Bayern sei "momentan genauso schwer vorstellbar. In Jürgens Kopf ist neben dem LFC momentan kein Platz für Zukunftsplanungen."

Ohnehin habe man in München "in den nächsten Jahren" sicherlich keine Sorgen, was den Posten des Cheftrainers angeht, führte Kosicke aus. Mit Julian Nagelsmann habe der FCB "einen der besten deutschen Trainer aus der jungen Generation, der auch noch waschechter Bayer ist. Und er hat zudem noch Erfolg. Sieht nach einem Perfect Match aus.“