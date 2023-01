BVB sammelt Punkte trotz anhaltender Mängel: Terzic sieht "sehr viel Arbeit"

Der BVB kann sich über zwei Siege freuen und muss an den teils größeren Schwächen arbeiten. Diesen Mittelweg will Edin Terzic weiter bestreiten.

Der 2:1-Sieg über Mainz 05 bedeutete für Borussia Dortmund den zweiten Dreier im zweiten Spiel zum Jahresauftakt. Und doch ist längst nicht alles gut bei Schwarz-Gelb: Die schwachen Auftritte machen Sorgen. Edin Terzic sieht noch viel Arbeit auf sich und das Team zukommen.

Ergebnisse hui, spielerische Auftritte (größtenteils) pfui: Der BVB ist mit der bislang vollen Punktzahl ins neue Kalenderjahr gestartet. Zwar konnte bisher nur ein Tabellenplatz gutgemacht werden, doch beträgt der Abstand auf den zweiten Platz schon nur noch zwei Zähler.

Doch ist das natürlich nicht die ganze Wahrheit. Die Dortmunder laborieren weiterhin an den Problemen, die schon vor der Winterpause im Fokus standen. Offensiv eine kaum sichtbare Struktur, eine zu große Abhängigkeit von Einzelspielern und eine insgesamt hohe Fehlerquote, die sich besonders gerne in der Defensive zeigt.

Für Edin Terzic und sein Standing ist es gewiss von Vorteil, dass die zwei Siege über die anhaltenden Schwächen vorerst hinwegtäuschen.

Zwischen Freude und Vorsicht: Terzic wählt den Mittelweg

Zwar lobte er zuletzt, wie seine Mannschaft auf den frühen Gegentreffer "eine richtig gute Reaktion" gezeigt habe, doch betonte er zugleich die großen Gefahren im Mainz-Spiel (via fussball.news): "Es hätte in alle drei Richtungen gehen können. Wir sind jetzt der Sieger, es hätte aber genauso gut unentschieden ausgehen können oder es hätte ein Gegentor geben können in den letzten Minuten. Wir sind froh, dass wir jetzt so aus den Startlöchern gekommen sind ins Jahr 2023."

Wo steht man also beim BVB? Überwiegt die Freude über den guten und vor allem sehr wichtigen Start, was die sechs Punkte betrifft, oder macht man sich im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf eher Sorgen, dass die Auftritte früher oder später wieder für vermehrte Punktverluste sorgen werden?

Terzic war es wichtig anzumerken, "dass noch sehr viel Arbeit auf uns wartet". Mit den Resultaten wolle Schwarz-Gelb einerseits "genau so weitermachen", andererseits aber "an der Leistung noch ein bisschen feilen".

In den nächsten zwei Spielen wird Dortmund zeigen müssen, dass die zwei Siege nicht bloß Glück waren. Am Sonntagnachmittag geht es zunächst gegen ein zurzeit aufstrebendes Bayer Leverkusen, ehe die Woche darauf das Heimspiel gegen den SC Freiburg folgt.

Alles zum BVB bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als BVB sammelt Punkte trotz anhaltender Mängel: Terzic sieht "sehr viel Arbeit" veröffentlicht.