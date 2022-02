BVB scheiterte wohl mit Angebot für Supertalent Hugo Ekitike

Borussia Dortmund scheiterte im Januar offenbar mit einem Angebot für eines der größten Talente Frankreichs.

Borussia Dortmund bemühte sich in der abgelaufenen Transferperiode um Sturmtalent Hugo Ekitike vom französischen Erstligisten Stade Reims. Das berichtet Sky Sports. Demnach sollen die Westfalen ein Angebot für ihn abgegeben haben. Der 19-Jährige habe sich aber dazu entschieden, die Saison in Reims zu beenden und anschließend seine Situation neu zu bewerten.

Prominente Mitbewerber gab es dabei für den BVB: Mit Newcastle United soll sich Reims sogar schon über einen Wechsel einig gewesen sein. Laut L'Equipe stand hier eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni im Raum, Ekitike entschied sich jedoch auch gegen einen Wechsel in die Premier League.

BVB: Auch PSG hat Interesse an Ekitike

Auch Paris Saint-Germain soll dem Bericht zufolge an Ekitike interessiert sein, weswegen der 1,90 Meter große Rechtsfuß sich zunächst alle Optionen offen halten möchte.

Beim BVB wäre Ekitike mutmaßlich als Nachfolger Erling Haalands eingeplant gewesen. Der Norweger könnte den Klub im Sommer verlassen.

Ekitike kommt in der laufenden Spielzeit auf neun Tore und vier Assists. Er gilt in Frankreich als großes Talent und ist noch bis 2024 an Reims gebunden.