Die Bundesliga geht in íhren fünfte Spieltag. Den Auftakt macht Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim. Am Samstagmittag findet das Spitzenspiel statt: Union Berlin gegen Bayern München (15.30 Uhr/Sky). Union würde mit einem Sieg über den deutschen Meister die Tabellenspitze übernehmen. Allerdings konnten die Köpenicker in bislang sechs Partien gegen den Rekordchampion noch keinen Sieg erzielen. Bestes Union-Heimresultat ist ein 1:1 im Dezember 2020. Aktuell stehen beide Teams bei zehn Punkten aus vier Spielen. Wegen der besseren Torbilanz liegt Bayern auf Platz eins.

Frankfurt gegen Leipzig schließt Spieltag ab

Im Tabellenkeller will das punktlose Schlusslicht VfL Bochum gegen Aufsteiger Werder Bremen die ersten Zähler einsammeln. Zudem empfängt Bayer 04 Leverkusen den SC Freiburg, der VfL Wolfsburg den 1. FC Köln und der VfB Stuttgart den FC Schalke 04. Abgeschlossen wird der Samstag mit der Partie zwischen Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt und DFB-Pokalsieger RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky).