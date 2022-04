BVB tappt offenbar bei Verletzung von Erling Haaland im Dunkeln

Erling Haaland will seinen angeschlagenen Knöchel offenbar nicht per MRT checken lassen. Steckt ein anvisierter Transfer dahinter?

Erling Haaland ist seit mehreren Wochen angeschlagen, doch selbst der BVB scheint nicht ganz genau zu wissen, wie es um den Gesundheitszustand seines Topstürmers bestellt ist. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Obwohl Haaland (21) seit der Rückkehr von seiner jüngsten Verletzungspause in drei Pflichtspielen fast durchweg durchgespielt - aber nicht getroffen - hatte, könne der Norweger "noch nicht schmerzfrei sein", sagte Trainer Marco Rose am Freitag.

Rose über Haaland-Verletzung: "Sicher etwas kaputt gegangen"

"Ich habe ein Foto geschickt bekommen: Der Fuß stand 90 Grad zum Bein. Das bedeutet, dass dort sicher was kaputt gegangen ist", erläuterte Rose seine Einschätzung zur Verletzung Haalands, die er sich bei der norwegischen Nationalmannschaft zugezogen hatte, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Dennoch werde Haaland spielen. "Er beißt auf die Zähne, nimmt dann möglicherweise vor dem Spiel ein Tablettchen und dann sollte das funktionieren."

Was eine genaue Diagnose bei Haalands Knöchel betrifft, scheint der BVB im Übrigen selbst nicht informiert zu sein. Rose deutete an, dass Haaland sich weigern würde, eine MRT-Untersuchung durchführen zu lassen. "Man erarbeitet mit dem Spieler gemeinsam, wie man mit einer Verletzung umgeht, ob man Bilder macht oder nicht. Wir können den Jungen ja nicht in die Röhre schieben, wenn er das gar nicht möchte."

BVB: Darum will Haaland kein MRT

Die WAZ spekuliert derweil über Haalands Beweggründe, eine genaue Untersuchung zu verweigern. Demnach könne der anstehende Wechsel von Haaland im kommenden Sommer der ausschlaggebende Punkt sein.

Es ist denkbar, dass Haaland nicht riskieren wolle, dass eine schwerere Verletzung den Wechsel - Medienberichten zufolge sind immer noch Manchester City und Real Madrid in der Verlosung - noch gefährden könne. Berichten zufolge könnte Haalands Verletzungsanfälligkeit auch einen Wechsel im Sommer verhindern.