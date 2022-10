BVB vs FC Bayern: Müller fällt definitiv aus, Kimmich darf hoffen

Thomas Müller wird dem FC Bayern gegen den BVB fehlen.

Der FC Bayern München muss im Klassiker gegen den BVB (Samstag, 18:30 Uhr) definitiv auf Thomas Müller verzichten. Der Einsatz von Joshua Kimmich entscheidet sich nach dem Abschlusstraining.

Nachdem Müller und Kimmich positiv auf Covid-19 getestet worden waren, hatte sich die Münchener in dieser Woche vorsichtig optimistisch gezeigt, dass das Duo gegen Borussia Dortmund wieder mitwirken könnte. Am Freitagmittag gab Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz allerdings bekannt, dass Müller definitiv nicht rechtzeitig fit wird.

"Beide haben ihre Quarantäne verlassen. Thomas hat noch ein paar Erkältungssymptome, deshalb wird er morgen nicht dabei sein", so der Bayern-Coach, der bei Kimmich eine Entscheidung am Freitagnachmittag treffen wird: "Was Joshua angeht, werden wir bis zum Training heute warten und dann entscheiden, ob es Sinn macht, dass er mit uns nach Dortmund reist."

Kingsley Coman, der nach Muskelverletzung wieder fit ist, darf auf einen Einsatz hoffen: "Er ist fit, hat die Belastungstests gut verkraftet und ist im Mannschaftstraining. Er ist noch kein Kandidat für den Anfang, aber ein Kandidat, um eingewechselt zu werden. Er ist bereit und könnte 30, 40 Minuten spielen", erläuterte Nagelsmann.

Über die Schwarzgelben sagte der 35-Jährige, dass sie "eine starke Mannschaft" haben. Man könne nicht zu 100% vorhersagen, "welche Formation sie spielen wird". "Manchmal verteidigen sie hoch, manchmal tief gegen starke Mannschaften. Dortmund hat eine gute Saison, sie werden morgen ein Top-Gegner sein".

