Carlos Queiroz wehrt sich gegen Jürgen Klinsmanns Kommentare über den Iran - "Schande für den Fußball"

Irans Nationalcoach Carlos Queiroz hat sich zu den Aussagen von Jürgen Klinsmann zum iranischen Spielstil geäußert.

Der iranische Nationaltrainer Carlos Queiroz bezeichnete die Äußerungen des Weltmeisters von 1990 und BBC-Kommentators Jürgen Klinsmann über seine Mannschaft als "Schande für den Fußball" und forderte, dass der ehemalige deutsche Stürmer auch von seiner Funktion als Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA zurücktritt.

Klinsmann arbeitete an der BBC-Berichterstattung über das Spiel des Irans gegen Wales am Freitag mit und äußerte sich äußerst kritisch. Der frühere US-Trainer verallgemeinerte den Stil und den Charakter der iranischen Mannschaft und sagte in einem Clip, der unangenehm auffiel, wiederholt: "Das ist ihre Kultur.

"Es ist Teil ihrer Kultur und ihrer Spielweise, sie haben den Schiedsrichter perfekt bearbeitet. Die Bank ist immer aufgesprungen und hat den Linienrichter und den vierten Offiziellen an der Seitenlinie beeinflusst", sagte er.

"Sie sind ständig in deinem Ohr und in deinem Gesicht. Kieffer Moore wird dir nach dem Spiel sicher einige Geschichten erzählen, er hatte eine Menge kleiner Zwischenfälle, die wir nicht gesehen haben. Das ist ihre Kultur, sie sorgen dafür, dass du deinen Fokus und deine Konzentration verlierst, das, was wirklich wichtig für dich ist."

Er griff auch Queiroz persönlich an und stellte dessen Leistungen bei anderen internationalen Mannschaften wie Kolumbien und Ägypten in Frage und behauptete, dass der Iran aus den oben genannten Gründen zu ihm passe.

Klinsmann äußerte sich sogar voreingenommen über den guatemaltekischen Schiedsrichter Mario Escobar und deutete an, dass das Spiel gegen den Iran von einem Offiziellen aus einem anderen Land strenger geleitet worden wäre.

"Mit einem anderen Schiedsrichter wäre es ein großer Unterschied gewesen", behauptete Klinsmann. "Sie hatten einen guatemaltekischen Schiedsrichter. Ich habe sechs Jahre lang in den USA gearbeitet und war in Guatemala, Honduras und Costa Rica. Das passt im Grunde zu ihrer Kultur."

Am Samstagabend postete Queiroz einen langen offenen Brief an Klinsmann auf Twitter, in dem er die moralische Überlegenheit betonte und Klinsmann einlud, den Iran zu besuchen, um etwas über die Kultur und das Land zu erfahren, in dem der ehemalige Assistent von Manchester United die meiste Zeit der letzten elf Jahre gearbeitet hat.

"Auch wenn Sie mich nicht persönlich kennen, stellen Sie meinen Charakter mit einem typischen Vorurteil der Überlegenheit in Frage", schrieb Queiroz. "So sehr ich auch respektieren kann, was Sie [auf dem Spielfeld] getan haben, diese Bemerkungen über die iranische Kultur, die iranische Nationalmannschaft und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball.

Niemand kann unsere Integrität verletzen, wenn es nicht auf unserem Niveau ist. Natürlich würden wir Sie gerne als unseren Gast einladen, zu unserem Nationalmannschaftscamp zu kommen, mit iranischen Spielern in Kontakt zu treten und von ihnen etwas über das Land, die Menschen im Iran, die Dichter und die Kunst, die Algebra, die ganze tausendjährige persische Kultur zu lernen.

Und auch von unseren Spielern hören, wie sehr sie den Fußball lieben und respektieren. Als Deutsch-Amerikaner verstehen wir, dass Sie uns nicht unterstützen. Das ist kein Problem. Und trotz Ihrer unverschämten Äußerungen auf BBC, mit denen Sie versuchen, unsere Bemühungen, Opfer und Fähigkeiten zu untergraben, versprechen wir Ihnen, dass wir keine Urteile über Ihre Kultur, Ihre Wurzeln und Ihren Hintergrund abgeben werden und dass Sie in unserer Familie immer willkommen sein werden.

Gleichzeitig möchten wir die Entscheidung der FIFA bezüglich Ihrer Position als Mitglied der Technischen Studiengruppe für Katar 2022 mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Denn wir erwarten natürlich, dass Sie zurücktreten, bevor Sie unser Camp besuchen."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Carlos Queiroz wehrt sich gegen Jürgen Klinsmanns Kommentare über den Iran - "Schande für den Fußball" veröffentlicht.