Causa Lewandowski: Polens Nationaltrainer wünscht sich Wechsel nach Liverpool

Robert Lewandowski will weg aus München, die Spur führt zum FC Barcelona. Polens Nationaltrainer bringt noch einen anderen Klub ins Spiel.

Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz hat sich in das Wechsel-Theter um Robert Lewandowski eingeschaltet und wünscht sich für seinen Star im Team einen ganz speziellen Klub als nächste Adresse. "Ich würde Lewandowski gerne in Liverpool sehen, denn ich bin ein Fan des Klubs", sagte Michniewicz.

Dass der 33-Jährige tatsächlich zu den Reds wechselt, erscheint jedoch unwahrscheinlich. Seit Wochen gilt der FC Barcelona als präferiertes Ziel für den Bayern-Stürmer.

Robert Lewandowski forciert Abgang vom FC Bayern

Dass er so schnell wie möglich weg will, machte er mit aufsehenerregenden Aussagen am Montag auf der Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft noch einmal deutlich. "Meine Ära bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können", sagte er.

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn reagierte nicht minder deutlich. "Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", meinte Kahn und fügte hinzu: "Wertschätzung ist keine Einbahnstraße."