Usain Bolt: Der größte Rekordhalter aller Zeiten ist ein Phänomen in den sozialen Medien und wird von vielen Marken gesponsert. Jetzt wurde auch die Fußballwelt auf ihn aufmerksam. Körperlich war er bisher noch nicht in der Verfassung. Doch scheinbar hat er inzwischen mehr Ausdauer. Ein australischer Verein soll ihm einen Vertrag angeboten haben – der Club Central Coast Mariners. Erst kürzlich habe er in einem Freundschaftsspiel zwei Tore geschossen und einen Test bestanden. Zuvor war er in Deutschland durch eine Prüfung gefallen. Ist er mit 32 nicht zu alt für eine Fußball-Karriere? Jedenfalls hat er Dank seiner Bekanntheit und/oder des Sports schon mal einen Fuß in der Tür.