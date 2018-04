Der FC Bayern hat einen großen Schritt Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Gegen den FC Sevilla konnte der deutsche Rekordmeister auswärts ein 2:1 für sich verbuchen und hat damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München. Die Münchner taten sich allerdings erst einmal schwer gegen die Spanier, die in der ersten Hälfte besser spielten und dann auch mit 1:0 in Führung gingen. Dennoch konnten die Bayern wenn auch etwas glücklich dank einem Eigentor Sevillas ausgleichen. In der zweiten Hälfte wurden die Münchner dann besser und dominierten schließlich das Spiel, Thiago traf zum 2:1 Endstand. Bayern-Coach Jupp Heynckes freute sich über den Sieg: "Man muss sagen, dass wir sehr damit zufrieden sind, weil Sevilla hat vielleicht nicht so einen klangvollen Namen wie die anderen, oder höchstwahrscheinlich wie die vier, die dann nachher im Wettbewerb bleiben. Aber es ist eine Mannschaft, die sehr viel Talent hat, sehr viel gute Mentalität hat, kampfstark, laufstark und auch spielerisch gut (ist). Und deswegen ist der Sieg natürlich sehr wertvoll." Am 11. April steigt das Rückspiel in München.