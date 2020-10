Auftakt nach Wunsch in der Fußball-Champions-League für RB Leipzig. Die Sachsen gewann ihre Heimpartie gegen Basaksehir FK aus Istanbul . Enttäuschung dagegen beim BVB, der mit einer Niederlage in die diesjährige Saison der Königsklasse startet.

Licht und Schatten für die beiden deutschen Klubs, die an diesem Dienstag in die Fußball-Champions-League starteten. Während RB Leipzig sich in Gruppe H in eine gute Ausgangssituation brachte, verpatzte der BVB sein Auftaktspiel in Gruppe F bei Lazio Rom.

RB Leipzig vs. Basaksehir FK 2:0

Doppeltorschütze Angelino hat RB Leipzig einen perfekten Start in die Champions League beschert und lässt die Sachsen vom nächsten Märchen auf europäischer Fußballbühne träumen. Der nicht zu bändigende Spanier erzielte beim 2:0 (2:0) des Vorjahres-Halbfinalisten gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir beide Tore (16./20.). In der Gruppe H mit den Schwergewichten Paris Saint-Germain und Manchester United erarbeitete sich der Bundesligist vor 999 Zuschauern mit dem Pflichtsieg gleich eine gute Ausgangsposition.

63 Tage nach dem Aus gegen PSG beim Finalturnier in Lissabon startete Leipzig mit vollem Tempo in die neue Saison. Im offensiven System setzte RB die Gäste sofort unter Druck. Dayot Upamecano zwang Gästetorwart Mert Günok per Kopf zu einer starken Parade (6.), vor dem eigenen Tor kam der Abwehrchef allerdings auch gerade so vor dem heranrauschenden Enzo Crivelli an den Ball (9.).

Der von Manchester City ausgeliehene Angelino traf erst nach guter Vorarbeit von Kevin Kampl aus der Drehung heraus. Nagelsmann brüllte seine Freude in den verregneten Leipziger Abendhimmel. Nach Balleroberung von Yussuf Poulsen bediente keine fünf Minuten später Christopher Nkunku den eingelaufenen Angelino zum beruhigenden zweiten RB-Tor. Für den Spanier der vierte Treffer in den vergangenen drei Spielen. "Ein Auftaktsieg heute ist von großer Bedeutung", hatte Nagelsmann vor dem Anpfiff bei DAZN gesagt. "Auf jeden Fall auch machbar."

Die Gäste aus der Türkei zeigten nach dem doppelten Rückschlag im ersten Champions-League-Spiel des Erdogan-Klubs nur wenig Gegenwehr. Leipzig, das auf den wohl länger ausfallenden Lukas Klostermann verzichten musste, spielte abgeklärter, schneller. Dani Olmo prüfte Günok mit einem Fernschuss (29.). Basaksehir-Trainer Okan Buruk musste zudem nach 25 Minuten auf Junior Caicara verzichten, der offenbar schwerer verletzt auf einer Trage aus dem Innenraum gebracht wurde.

Zwar musste nach gut einer halben Stunde auch RB-Torwart Peter Gulacsi gegen Edin Visca hellwach sein (31.). Es blieben aber zunächst nur kurze Phasen, in denen der Nagelsmann-Elf die Spielkontrolle ein wenig entglitt. Zur zweiten Halbzeit stellte Nagelsmann auf seine gewohnte Dreierkette um, Neuzugang Hee-Chan Hwang kam für Emil Forsberg. Der neue Stürmer vertändelte den Ball frei vor dem Istanbuler Tor fahrlässig (60.).

Die fast 1000 Zuschauer sorgten gut gelaunt für ein wenig Europapokal-Atmosphäre. Aufgrund steigender Corona-Zahlen in der Region waren 8500 bereits verloste Tickets kurzfristig storniert worden. Zur Mitte der zweiten Halbzeit sahen die Leipziger Fans aber zunehmend sorgloser spielende Gastgeber. Zwanzig Minuten vor Schluss feierte der 21 Jahre alte Neuzugang Justin Kluivert sein Debüt für die Sachsen.

Amadou Haidara fehlte RB dagegen nach seiner Infektion mit dem Coronavirus. Das Testergebnis hatte RB vor dem Spiel mitgeteilt. "Er ist symptomfrei" und bekomme "alle Unterstützung, die er braucht", sagte Sportdirektor Markus Krösche.

Lazio Rom vs. Borussia Dortmund 3:1

Ausgerechnet Ciro Immobile hat dem vermeintlichen Gruppenfavoriten Borussia Dortmund einen kapitalen Fehlstart in die Champions League beschert. Mit seinem Treffer zum 1:0 (6. Minute) leitete der einstmals beim BVB nach nur einer Saison ausgemusterte Angreifer die ernüchternde 1:3 (0:2)-Schlappe des Fußball-Bundesligisten bei Lazio Rom ein. Vor 1000 Zuschauern im Stadio Olimpico erzielten Luiz Felipe (23.) und der von Immobile angespielte Jean-Daniel Akpa-Akpro (76.) die weiteren Treffer für die Italiener. Damit steht der Revierklub in den kommenden Partien gegen Zenit St. Petersburg (28. Oktober) und beim FC Brügge (4. November) unter Zugzwang. Erling Haaland (7.) traf nur zum zwischenzeitlichen Anschluss für den BVB.

Die Personalnot in der Defensive, in der Stammkräfte wie Manuel Akanji und Emre Can (Rotsperre) fehlten, erwies sich als zu große Hypothek. Doch nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Aufbauspiel blieb die über weite Strecken indisponierte Borussia weit hinter ihren Möglichkeiten.

Bereits nach sechs Minuten lag der BVB hinten. Denn die Italiener nutzten einen Fehlpass des Dortmunder Neuzugangs Thomas Meunier eiskalt aus. Nach Zuspiel von Joaquin Correa demonstrierte Immobile, warum er im vergangenen Jahr Torschützenkönig der Serie A wurde. Im Stile eines echten Goalgetters chippte er den Ball an Marwin Hitz vorbei, der erneut den inzwischen von einem Infekt genesenen Stammtorhüter Roman Bürki vertrat.

Der Treffer zeigte bei der Borussia sichtlich Wirkung und spielte den konterstarken Römern prächtig in die Karten. Fehlpässe en masse waren Ausdruck wachsender Verunsicherung. Damit brachte sich der BVB weiter in Not und ermöglichte dem besonders motivierten Immobile (14./15.) zwei weitere Möglichkeiten.

Nur zwei Minuten nach der großen Ausgleichschance durch Raphael Guerreiro (21.), der aus kurzer Distanz an Lazio-Keeper Thomas Strakosha scheiterte, gab es für die Favre-Elf den nächsten Rückschlag. Der gleich von vier Dortmundern umringte Luiz Felipe stieg nach einer Ecke am höchsten und traf per Kopf zum 2:0.

Es passte ins Bild eines wankenden BVB, dass auch die eigenen Chancen kläglich vergeben wurden. Nach Flanke von Haaland verfehlte der schwache Meunier das Tor aus aussichtsreicher Position um mehrere Meter.

Erst nach der Pause leistete die Borussia mehr Gegenwehr. Doch zunächst blieben die Chancen von Haaland (50.) und Guerreiro (66.) ungenutzt. Die nun größeren Spielanteile wurden wenig später doch noch belohnt. Nach Zuspiel des eingewechselten Giovanni Reyna wuchtete Haaland den Ball aus rund 16 Metern ins Netz. Der elfte Treffer des Norwegers in seinem neunten Champions-League-Spiel weckte neue Hoffnungen - allerdings nur für kurze Zeit. Immobile veredelte seine Vorstellung mit einem Zuspiel auf Akpa-Akpro, der eiskalt vollstreckte.

Die weiteren Ergebnisse vom Dienstag:

Gruppe E:

FC Chelsea vs. FC Sevilla

Stade Rennes vs. FK Krasnodar

Gruppe F:

Zenit St. Petersburg vs. Club Brügge 1:2

Gruppe G:

Dynamo Kiew vs. Juventus Turin 0:2

FC Barcelona vs. Ferencvaros Budapest 5:1

Gruppe H:

Paris St. Germain vs. Manchester United 1:2

So geht's am Mittwoch weiter in der Champions League

Gruppe A:

RB Salzburg vs. Lokomotive Moskau (18.55 Uhr)

FC Bayern München vs. Atletico Madrid (21.00 Uhr)

Gruppe B:

Real Madrid vs. Schachtar Donezk (18.55 Uhr)

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach (21.00 Uhr)

Gruppe C:

Manchester City vs. FC Porto (21.00 Uhr)

Olympiakos Piräus vs. Olympique Marseille (21.00 Uhr)

Gruppe D:

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool (21.00 Uhr)

FC Midtjylland vs. Atalanta Bergamo (21.00 Uhr)

