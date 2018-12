Gespannt gehen die Blicke von fünf Fußball-Bundesligisten nach Nyon. In der Schweiz werden ab 12.00 Uhr die Achtelfinals in der Champions League und eine Stunde später die Zwischenrunde in der Europa League ausgelost. Rekordmeister FC Bayern München und Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund droht in der Champions League ein Duell mit dem früheren Borussen-Coach Jürgen Klopp. Beide deutschen Topclubs befinden sich in Topf 1 der acht Gruppensieger und könnten daher auf den von Klopp trainierten FC Liverpool treffen. Die Auslosung, die Reaktionen - alles hier im Blog.