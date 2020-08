Mit ein bisschen Glück und Gnabry am Ende doch verdient ins Finale eingezogen. So könnte man das Fazit von Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick nach dem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon am Mittwoch zusammenfassen: "Es war ein sehr, sehr intensives Spiel, nicht nur für die Spieler, auch für alle, die dabei waren, weil Lyon hat einfach eine tolle Mannschaft, hat eine hervorragende Leistung gezeigt, hat uns sehr, sehr viel abverlangt. Gerade in den ersten Minuten war es wirklich so, da haben wir das Ganze ein bisschen mit Glück überstanden. Und letztendlich war die Einzelleistung von Serge Gnabry für uns einfach so ein bisschen eine Beruhigung im Spiel. Das hat er hervorragend gemacht, herausragend gemacht." Für das Endspiel gegen Paris St. Germain am Sonntag will Flick noch einige Dinge ändern: "Aber man muss einfach sagen: Wir haben zu viele Ballverluste gehabt, einfache Ballverluste. Die haben natürlich auch dem Gegner gerade in ihrem Spiel auch reingespielt. Und das sind so Dinge, die müssen wir auch schnell abstellen. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen: Wir sind alle happy, wir sind im Finale. Und wir wussten, dass das ein ganz schweres Spiel wird. Das war so, und die Mannschaft hat es einfach auch hervorragend und verdient letztendlich geschafft, ins Finale einzuziehen." Den Bayern-Fans hat die Leistung schon mal gut gefallen, die Hoffnungen auf den Titelgewinn am Sonntag sind groß: VOX POPS Fans Sollte es klappen, dann hätten die Bayern nach deutscher Meisterschaft und Pokal erneut ein Tripple gewonnen.

