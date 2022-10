Am Ende reicht es nur für ein Unentschieden: Vor heimischer Kulisse kommen die Dortmunder im Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla nicht über ein 1:1 hinaus. Jubel hingegen in Leipzig: Der RB holt gegen Celtic Glasgow wichtige Punkte.

Borussia Dortmund hat die große Chance zum vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League verpasst. Nach dem 1:1 (1:1) gegen den FC Sevilla bleibt der Fußball-Bundesligist zwar als Tabellenzweiter in einer guten Ausgangslage, ist in den beiden restlichen Gruppenspielen gegen Manchester City (25. Oktober) und beim FC Kopenhagen (2. November) bei jeweils fünf Punkten Vorsprung auf die Spanier und die Dänen aber weiter gefordert. Vor 81 000 Zuschauern in Dortmund hatte Tanguy Nianzou (18.) die Gäste am Dienstag in Führung gebracht. Jude Bellingham (35.) sorgte für den Ausgleich.

RB Leipzig blickt nach 2:0-Sieg Richtung Achtelfinale

Einen wichtigen Sieg für das Minimalziel Achtelfinale hat hingegen der RB Leipzig eingefahren. Der Fußball-Bundesligist gewann sein Auswärtsspiel am Dienstagabend beim schottischen Meister Celtic Glasgow mit 2:0 (0:0) und kann die K.o.-Runde in den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Real Madrid (25. Oktober) und bei Schachtjor Donezk (2. November) weiter aus eigener Kraft erreichen.

Den Tore für den DFB-Pokalsieger schossen Timo Werner (75. Minute) und Emil Forsberg (84.). Unter den 60.000 Zuschauern im Celtic Park saß auch der spontan und individuell angereiste Max Eberl, der seinen Dienst bei RB als Geschäftsführer Sport offiziell erst am 15. Dezember antritt.

