Die Dortmunder Fußballer werden sich strecken müssen im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Championsleague gegen Tottenham. Nach dem 0:3 knapp drei Wochen zuvor in London braucht das Team von Trainer Lucien Favre mindestens drei eigene Treffer in der regulären Spielzeit. Für den BVB geht es auch darum, der Krise der vergangenen Wochen entgegenzuwirken. Von den jüngsten sieben Partien war nur eine gewonnen worden, der FC Bayern hat dadurch in der Bundesliga wieder aufgeschlossen. BVB-Kapitän Marco Reus sagte am Montag in Dortmund, er sei bereit, gegen Tottenham auch über 120 Minuten zu spielen: O-Ton: Ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, das Unmögliche zu schaffen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir wir dran glauben müssen. Wir brauchen natürlich eine Topleistung. Wir müssen an unser Maximum kommen, um dann natürlich auch in den richtigen Momenten einfach die Tore zu erzielen. Natürlich ist es wichtig, die richtige Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive, weil wir natürlich wissen - wenn sie ein Tor machen, dann wird es natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, in der ganzen Mannschaft und drumherum glauben wir dran, und wir müssen auch dran glauben. BVB-Trainer Lucien Favre sagte, alles sei möglich, auch wenn es schwer werde: O-Ton: "Wir müssen sehr clever spielen, das ist klar, sehr, sehr clever spielen!" Bereits in der vergangenen Saison hatte Dortmund zwei Pleiten gegen die Spurs erlitten, damals allerdings in der Gruppenphase. Nach dem Hinspiel waren für den BVB aller schlechten Dinge also nun schon drei. Das Rückspiel beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr.