Aus der Traum für Borussia Dortmund. Im Achtelfinale der Champions League ist der BVB an Tottenham Hotspur gescheitert. Die Dortmunder verloren am Dienstag zu Hause 0:1, nach der 3:0 Niederlage im Hinspiel. Dabei hatte es laut Trainer Lucien Favre mit sechs Torchancen in der ersten Halbzeit noch ganz gut ausgesehen. "Leider haben wir kein Tor. Und wir wollten weiter so spielen und wir kriegen ein Tor nach drei, vier Minuten der zweiten Halbzeit. Nachher wissen wir, ist es schwer, weil wir müssen fünf Tore machen. Aber ich denke, heute hatten wir insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel, in der ersten Halbzeit sind viele positive Sachen zu halten. Wir haben heute 0:1 verloren am Ende aber das Spiel und die Qualifikation haben wir nicht zu Hause verloren. Absolut nichts Beschönigendes konnte der Trainer von Real Madrid, Santiago Solari, am Ergebnis seines Teams finden. Der Titelverteidiger scheiterte überraschend im Achtelfinalspiel gegen Ajax Amsterdam. Die 1:4 Klatsche zu Hause - ein Schock für Trainer und Mannschaft. "Wir sind traurig und verletzt. Wir haben unser Bestes versucht, aber das hat offensichtlich nicht gereicht und wir sind aus dem Turnier gekickt worden." "Wir sind es nicht gewohnt, so früh auszuscheiden", sagt der Mittelfeldspieler Toni Kroos", aber wir müssen ehrlich sagen, dass wir es verdient haben, rauszufliegen. Ich glaube, Ajax war in beiden Spielen das bessere Team." Kaum ein Club hatte bislang die Champions League so dominiert, wie Real Madrid. 13 von 16 Finalspielen haben die Königlichen gewonnen, darunter auch die letzten drei Jahre in Folge.