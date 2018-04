Zwei Gegentore Zuhause, zwei verletzte Leistungsträger und eine Niederlage gegen Real Madrid: Die Ausgangslage für den FC Bayern München vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale ist denkbar schlecht. Das einzige, was noch Hoffnungen für die Partie in Madrid macht: Bayern war am Mittwochabend die spielerisch bessere Mannschaft, hatte mehr Torchancen. In Madrid zu gewinnen, ist nicht utopisch. Doch Madrid nutze kaltschnäuzig jeden Fehler aus, den der deutsche Rekordmeister machte. Besonders vor dem 2:1 patzte Bayerns Rafinha katastrophal, legte Real per Querpass den Konter auf.

Im Netz haben einige Bayern-Fans den angeblichen Schuldigen für die Niederlage bereits ausfindig gemacht - und es ist nicht der kleine Brasilianer. Viel Unmut entlädt sich auf Stürmerstar Robert Lewandowski. Und der Mann, der eigentlich die entscheidenden Spiele entscheiden soll, blieb am Mittwoch in der Tat sehr blass. Der Pole vergab seine wenigen Chancen, wirkte ungewohnt unsicher am Ball und trug seinen Teil zur letztlich harmlosen Offensive bei. Wie so oft in den großen Spielen - finden zumindest viele Bayern-Fans im Netz:



ich weiss das wir dort nochmal alles geben und alles rausholen, aber etwas muss ich loswerden: #Lewandowski ist für mich overrated! Gegen Topgegner sieht er immer schlecht aus und hat noch nie den Unterschied gemacht als Stürmer bei Bayern in einem Topspiel. #FCBRMA #CL #FCBayern — Ibrahim (@johncarlobrown) April 25, 2018

Dieser Nutzer orakelt bereits für kommenden Dienstag.



Befürchte das #Lewandowski im Rückspiel wieder von Beginn an spielt! Andere sitzen nach einem schwachen Spiel draußen, aber von den Medien gehypte Spieler natürlich nicht! Komisch, warum wusste ich, dass #Lewandowski gegen Sevilla & #Real nicht trifft?? #FCBRMA @FCBayern — Dino (@Dino112233) April 25, 2018

Laura bringt ihre Sicht auf den Punkt:

Lewy verkaufen und einen neuer Stürmer holen, ganz einfach #FCBRMA — Laura19 (@xoLauraxo19) April 25, 2018

Diesem Fußball-Fan wird beim ZDF zu wenig über das angebliche Versagen von Lewandowksi gesprochen.

Bela Rethy erwähnt alle paar Minuten ironisch, witzig das unauffällige Spiel von Ronaldo. Aber dass Lewandowski (wie fast immer bei wichtigen Spielen) ein katastrophales Spiel abliefert wird natürlich nicht erwähnt #FCBRMA — Ciao (@ciaoooo44) April 25, 2018

Wenn man es positiv sehen möchte:

Das Gute an dem Spiel heute?

Lewandowski holen die uns nicht weg!#FCBRMA #UCL — Babbababbababba (@Brandtlhuber) April 25, 2018

Tatsächlich hat Lewandowski in dieser Saison in den großen Spielen noch nicht so glänzen können, wie etwa zu seinen Hochzeiten beim BVB. In der Champion League traf er zwar bereits fünffach, allerdings lediglich in der Vorrunde und bei der 5:0-Klatsche gegen Besiktas Istanbul. In den Partien gegen Sevilla und Real blieb der Pole bisher blass. Dennoch trägt er natürlich nicht allein die Schuld an der Niederlage des FC Bayern - wie auch dieser Fan mit Blick auf das große Ganze analysiert:

Lieber Jupp Heynckes, dein Team zeigte keine Mannschaftsleistung. Es fehlte eigentlich alles: Spielfreude und gutes Kombinationsspiel, Laufbereitschaft, Systemverschiebung, intelligentes Passspiel, letzter Wille der Spieler - alles Fehlanzeige. Nicht CL-tauglich #FCBRMA — Joerg Stiller (@JoergStiller) April 25, 2018

Auch "Mia san mia" sieht auf Twitter das Kollektiv in der Verantwortung:

Der FC Bayern bringt sich selbst in eine Scheißsituation... #FCBRMAhttps://t.co/9TU02jT8DQ — miasanrot (@miasanrot) April 25, 2018

In das selbe Horn bläst auch dieser Bayern-Anhänger.

war schon lange nicht mehr so einfach gegen real zu gewinnen, wie heute. wer seine chancen gegen real nicht verwertet und hinten fehler macht verliert und wer seine heimspiele in der CL nicht gewinnt, scheidet normal aus! die hoffnung stirbt zuletzt #FCBRMA — mingaoida (@minga0ida) April 25, 2018

Und irgendjemand kommt im Internet immer auf die Idee, die Welt in Listen zu erklären:

Drei vielleicht unpopuläre Meinungen:

1. Verdienter Sieg für Real.

2. Chance auf ein Weiterkommen bei unter 10%

3. Sergio Ramos ist ein verdammt, verdammt geiler Kicker. #FCBRMA — Axel Knies (@Axilinoo) April 25, 2018

Wenn nichts hilft, hilft vielleicht ein bisschen Galgenhumor:

Zwar haben sie verloren und müssen als nächstes auswärts ran, dafür sind sie aber wenigstens mit nur drei verletzten aus der Nummer rausgekommen. #FCBRMA #karmaisabitch — chillomat (@chillomat) April 25, 2018





... oder eine Prise Optimismus:

Die Niederlage macht das Weiterkommen umso schöner. Pack mas in Madrid! #FCBRMA — Christopher (@nachbarshund) April 25, 2018





Wenn man möchte, kann man das Ganze am Ende auch mit wenig Zeichen auf den Punkt bringen.