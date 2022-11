Champions League: Die möglichen Achtelfinal-Gegner von RB Leipzig

Auf welche Teams kann RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League treffen?

Obwohl RB Leipzig die ersten beiden Gruppenspiele der Champions League verloren hatte, haben sich die Roten Bullen letztlich doch sehr souverän für das Achtelfinale qualifiziert.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Shakhtar Donezk und Real Madrid war die Hoffnung bei RB Leipzig auf das Weiterkommen in der Königsklasse schon spürbar geschrumpft. Doch mit vier Siegen in Folge konnte sich die Truppe von Marco Rose noch auf Platz zwei vorarbeiten und zum insgesamt dritten Mal in die K.o.-Phase einziehen. Dort wartet mit etwas Losglück ein machbarer Gegner.

Auf diese Teams könnte RB Leipzig im Achtelfinale treffen:

Man City

FC Chelsea

SSC Neapel

Tottenham

FC Porto

Benfica

Begegnungen mit Man City, Chelsea und auch Neapel wären aus Sicht der Roten Bullen sicherlich zu vermeiden - bei einem Duell mit Tottenham wäre man zumindest alles andere als chancenlos. Und gegen die portugiesischen Vertreter FC Porto oder Benfica wäre RBL sogar der Favorit.

