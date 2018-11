"In der Champions League überwintern" - das ist das erklärte Ziel der meisten Klubs. Schließlich bedeutet das den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse - und damit die Chance auf den Titel und noch mehr Geld. Während in einigen Gruppen schon alles klar scheint, müssen einige große Vereine noch Zittern, ob sie nicht doch noch vor dem Jahreswechsel aus der Champions League fliegen. Besonders in den Gruppen C - mit Paris St. Germain, FC Liverpool und dem SSC Neapel - und H - mit Juventus Turin, Manchester United und dem FC Valencia - dürfte es noch für den einen oder anderen Verein eine böse Überraschung geben. Die Situation in allen Gruppen im Überblick - mit einigen großen Klubs, die noch kämpfen müssen.