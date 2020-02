Für den deutschen Fußball war die Vorrunde der Champions-League-Saison 2019/20 ein voller Erfolg. Drei der vier Bundesliga-Mannschaften kämpften sich durch die Gruppenphase bis ins Achtelfinale. Lediglich Bayer Leverkusen musste den Gang in die Europa League antreten. Am Dienstag muss Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain ran. RB Leipzig tritt am Mittwoch bei den Tottenham Hotspur in London an. Die Bayern sind eine Woche später ebenfalls in der britischen Hauptstadt zu Gast und treffen dort auf den FC Chelsea.

Fußballfans erwarten zudem weitere Leckerbissen. Titelverteidiger FC Liverpool bekommt es mit Atletico Madrid und dessen Trainer Diego Simeone zu tun. Champions-League-Rekordsieger Real Madrid trifft auf Pep Guardiola und Manchester City, das von der UEFA am Sonntag für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen wurde.

Sky und DAZN live dabei – Free-TV geht leer aus

Wer alle Spiele live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht mindestens zwei Abos. Der Streamingdienst DAZN zeigte in der Vorrunde 110 von 138 Partien live. Sky übertrug an jedem Spieltag je ein Spiel eines deutschen Klubs. Die anderen Spiele wurden in der Spieltags-Konferenz gezeigt. Dieses Feature fällt zum Achtelfinale jedoch weg. Stattdessen zeigen Sky und DAZN pro Spieltag jeweils eine Begegnung des Achtelfinales.

Auch in dieser Spielzeit wird die Champions League nicht im Free-TV übertragen. Schon im vergangenen Jahr zeigten ZDF und ARD keine einzige Partie, Diskussionen gab es vor allem wegen der Übertragungsrechte des Champions-League-Finales zwischen Tottenham und Liverpool. Lediglich Kunden von Sky und DAZN konnten das Endspiel der Königsklasse live verfolgen.

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick

Dienstag, 18. Februar:

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain (21:00 Uhr/DAZN)

Atletico Madrid gegen FC Liverpool (21:00 Uhr/Sky)

Mittwoch, 19. Februar:

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig (21:00 Uhr/DAZN)

Atalanta Bergamo gegen FC Valencia (21:00 Uhr/Sky)

Dienstag, 25. Februar:

FC Chelsea gegen FC Bayern München (21:00 Uhr/Sky)

SSC Neapel gegen FC Barcelona (21:00 Uhr/DAZN)

Mittwoch, 26. Februar:

Real Madrid gegen Manchester City (21:00 Uhr/Sky)

Olympique Lyon gegen Juventus Turin (21:00 Uhr/DAZN)

Rückspiele

Dienstag, 10. März:

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur (21:00 Uhr/Sky)

FC Valencia gegen Atalanta Bergamo (21:00 Uhr/DAZN)

Mittwoch, 11. März:

Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund (21:00 Uhr/Sky)

FC Liverpool gegen Atletico Madrid (21:00 Uhr/DAZN)

Dienstag, 17. März:

Manchester City gegen Real Madrid (21:00 Uhr/Sky)

Juventus Turin gegen Olympique Lyon (21:00 Uhr/DAZN)

Mittwoch, 18. März:

FC Bayern München gegen FC Chelsea (21:00 Uhr/Sky)

FC Barcelona gegen SSC Neapel (21:00 Uhr/DAZN)