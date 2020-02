HINWEISE: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON DORTMUND COACH, LUCIEN FAVRE: "Wir müssen positiv bleiben sehr, sehr positiv, wir haben eine gute Leistung gebracht, wir haben auch sehr engagiert gespielt, wir haben bei Balleroberung, wir waren auch gut. Wir haben mit viel Geduld verteidigt, auch, und wir haben, wie gesagt, in der ersten Halbzeit schon mehrere Topfchancen gehabt. In der ersten Halbzeit. Wir machen unsere Tore in der zweiten Halbzeit. Natürlich dazwischen, zwischen unsere zwei Tore kriegen wir ein unnötiges Tor, aber das kann passieren. Es ist ein Ausrutscher, und das ist so wichtig, wie die Mannschaft reagiert hat. Nach dem 1:1 sofort nach vorne und im Kopf: ein zweites Tor zu machen. Es war ein sehr, sehr schönes Tor."