Es geht nach England. Der FC Bayern München tritt im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City an. Die Auslosung in Nyon im Überblick.

Rekordmeister Bayern München bekommt es im Viertelfinale der Fußball-Champions-League mit Manchester City von Ex-Trainer Pep Guardiola zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im schweizerischen Nyon durch den früheren Schalke- und Bayern-Spieler Hamit Altintop und den früheren niederländischen Nationalspieler Patrick Kluivert als "Losfeen".

Der FC Bayern muss im Viertelfinale zunächst auswärts antreten. Die weiteren Begegnungen in der Runde der letzten Acht lauten:

Real Madrid vs. FC Chelsea

Inter Mailand vs. Benfica Lissabon

AC Mailand vs. SSC Neapel

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 11. und 12. April, die Rückspiele folgen eine Woche später.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić sagte nach der Auslosung: "Das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale die beste ist. Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs immer konzentriert." Er bezeichnete Manchester City als den stärksten Gegner. "Das ist wieder ein kleines Finale für uns."

Auch mögliche Halbfinals der Champions League stehen fest

Zugleich stehen nach der Auslosung auch die möglichen Halbfinal-Partien (9. bis 17. Mai) der Königsklasse fest:

AC Mailand/SSC Neapel vs. Inter Mailand/Benfica Lissabon

Real Madrid/FC Chelsea vs. Manchester City/Bayern München

Das Finale der Champions League findet am 10. Juni in Istanbul statt. Bayern München ist der letzte deutsche Vertreter in dem Wettbewerb. Für den BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig war zuletzt im Achtelfinale Schluss. Bayer Leverkusen spielte nach einem dritten Platz in der Vorrunde anschließend in der Europa League weiter.

Die Werkself ist nach dem Aus von Union Berlin und dem SC Freiburg dort der letzte verbliebene Teilnehmer aus der Bundesliga. Ab 13 Uhr werden in Nyon auch die Viertelfinal-Paarungen der Europa League ausgelost. Verfolgen Sie Auslosung live bei RTL+ oder hier im Stream:

Das Viertelfinals der Europa League werden vom 13. bis zum 20. April ausgetragen, die Halbfinal-Partien vom 11. bis 18. Mai. Das Finale steigt am 31. Mai in Budapest.