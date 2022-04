Hochverdient hat der FC Liverpool das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Villareal gewonnen. Die "Reds" können in diesem Jahr vier Titel abräumen.

Der FC Liverpool hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Finale gemacht. Das Team von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp gewann am Mittwochabend das Halbfinal-Hinspiel im heimischen Stadion an der Anfield Road (51.586 Zuschauerinnen und Zuschauer) mit 2:0 (0:0) gegen den FC Villareal aus Spanien.

Die "Reds" gingen in der 53. Minute durch ein Eigentor von Pervis Estupinan, der eine Hereingabe von Mohamed Salah ins eigene Tor abfälschte, in eine glückliche, wenngleich auch verdiente Führung. Diese konnte der FC Liverpool durch einen Rechtsschuss aus rund 16 Metern von Sadio Mané nur zwei Minuten später zum Endstand erhöhen. Etliche weitere Großchancen ließ der Premier-League-Klub während der Partie verstreichen.

FC Liverpool kommt Finale der Champions League näher

Zum Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr, live im stern-Ticker und bei Dazn) fahren die Engländer somit mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung. Es könnte der dritte Finaleinzug innerhalb von fünf Jahren für die Elf von Jürgen Klopp folgen. Zudem kann das Team in dieser Saison noch die Premier-League und den FA Cup gewinnen. Der Liga-Pokal ging bereits an die Liverpooler.

Zum 70. Geburtstag Das pralle Leben des Uli Hoeneß in Bildern 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Uli Hoeneß (l.) und Franz Beckenbauer nach dem Sieg im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande im Münchner Olympiastadion. Zwei Jahre zuvor war er schon im zarten Alter von 20 Jahre Europameister geworden. Mehr

Im Endspiel wartet nun Ligakonkurrent Manchester City oder der spanische Vertreter Real Madrid. Das Hinspiel war am Dienstagabend 4:3 für Manchester City ausgegangen, das Rückspiel folgt am kommenden Mittwoch (21 Uhr). 2005 und 2019 hatte der FC Liverpool die Königsklasse im europäischen Fußball bereits gewonnen.

Das Finale der Fußball-Champions-League wird am 28. Mai im Pariser Stade de France ausgetragen. Es sollte ursprünglich in Sankt Petersburg stattfinden, wurde aber wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine von der Uefa in die französische Hauptstadt verlegt.

Die deutschen Vertreter in der aktuellen Spielzeit scheiterten bereits in der Vorrunde (RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg) und im Viertelfinale (Bayern München).