Liverpools Trainer Jürgen Klopp lobte seine Mannschaft nach dem 3 zu eins Sieg über Champions League Gegner Bayern München am Mittwoch. "In der zweiten Halbzeit war ich wirklich glücklich, nicht nur, weil es schon 2-0 stand, sondern darüber, wie wir Fußball gespielt haben. Wie stark wir waren, wie gut unsere Abwehr war, sogar in Situationen wo Bayern eigentlich sehr hohe Qualität hat, unglaublich. (SCHNITT) Wir haben für den LFC ein Zeichen gesetzt, für diesen wunderbaren Club, um zu zeigen, dass wir wirklich wieder beim internationalen top Fußball dabei sein. Wir glauben alle, dass der Club da auch hingehört, und heute Abend haben wir das bewiesen, ein bisschen wenigstens. Jetzt, das können sie ja hören, bin ich sehr glücklich, dass wir weitergekommen sind, das ist ja klar. Ich habe das nicht erwartet, ich wusste, wir haben eine Chance, aber ich habe nicht erwartet, dass es wirklich funktioniert, die Jungs haben das möglich gemacht, einfach brillant." Bayerns Trainer Niko Kovac nimmt die Niederlage gelassen: "Gerade nach dem zwei eins haben Sie gesehen, welche Qualitäten diese Mannschaft besitzt, dass wir es nicht so geschafft haben, wie ich es mir vorgestellt habe, lag sicherlich auch an uns, aber in erster Linie am FC Liverpool, die uns sehr gut, und sehr schnell und früh zugestellt haben. Deswegen haben wir es nicht geschafft. Also von daher haben wir auch nicht verdient zu gewinnen." (SCHNITT) "Relativ einfach, wir haben noch zwei Titel zu vergeben, wir sind in der Bundesliga Tabellenerster, mit einem knappen Vorsprung. Wir sind beim Pokal noch mit dabei, unser Ziel ist, diese zwei Wettbewerbe zu gewinnen. Die Champions League müssen wir dieses Jahr abhaken und im neuen Jahr angreifen." Der FC Liverpool steht nun im Viertelfinale, Bayern München ist ausgeschieden.