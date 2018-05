Nach 2013 steht Jürgen Klopp zum zweiten Mal im Finale der Champions League. Sein FC Liverpool verlor zwar das Halbfinal-Rückspiel beim AS Rom knapp mit 2:4 (2:1). Dank des 5:2-Sieges aus dem Hinspiel reicht es für den Deutschen und die Reds trotzdem für das Finale in Kiew am 26. Mai. Dort werden sie gegen Real Madrid spielen, die sich am Dienstagabend gegen den FC Bayern München durchsetzten.

Am Mittwochabend trafen Mané (9.) und Wijnaldum (25.) für den FC Liverpool. Milner mit einem Eigentor (15.), Dzeko (52.) und Nainggolan (86., 90. +3) erzielten die Treffer für den AS Rom. Der Finaleinzug von Liverpool war dabei zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet. Das Team führte zweifach selbst, erst kurz vor Schluss drehte Roma die Partie zu ihren Gunsten, das 4:2 fiel quasi mit dem Schlusspfiff.