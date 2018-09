Jürgen Klopp hat das deutsche Trainerduell mit Thomas Tuchel in der Champions League für sich entschieden. Klopps FC Liverpool setzte sich zum Auftakt der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 (2:1) durch. Für den englischen Premier-League-Club, der in der Vorsaison im Endspiel stand, war es in Gruppe C der perfekte Start. Auch der FC Barcelona, Atlético Madrid und Galatasaray Istanbul siegten am ersten Spieltag der Gruppenphase.

Herzliches Hallo von Klopp und Tuchel

Klopp und Tuchel, die beide schon Borussia Dortmund und Mainz 05 in der Bundesliga trainierten, umarmten sich vor dem Anpfiff herzlich. Erstmals trafen zwei deutsche Coaches ausländischer Mannschaften in der Königsklasse aufeinander - und der sechs Jahre ältere Klopp konnte an der heimischen Anfield Road früh jubeln. Erst traf Daniel Sturrdige (30. Minute) mit dem Kopf, dann verwandelte James Milner einen Foulelfmeter (36.) unhaltbar. Zuvor hatte Ex-Bayernprofi Juan Bernat Liverpools Georginio Wijnaldum im Strafraum zu Fall gebracht.

Ohne die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Startformation geriet Tuchel bei seinem Champions-League-Debüt mit PSG schnell in Rückstand. Doch als Thomas Meunier (40.) vor der Pause der Anschlusstreffer gelang, schöpfte der 45-Jährige mit seinem Starensemble um den Brasilianer Neymar neue Hoffnung. Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé (83.) schaffte kurz nach Draxlers Einwechslung den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum umjubelten Sieg für Liverpool traf.

Messi mit Hattrick

Lionel Messi führte den FC Barcelona mit einem Tore-Dreierpack zum 4:0 (1:0) gegen PSV Eindhoven. Der argentinische Superstar erzielte per Freistoß in der 32. Minute das erste Saisontor in der Königsklasse. Nach dem Treffer von Ousmane Dembelé (75. Minute) erhöhte Messi (77./87.) mit zwei weiteren Treffern im heimischen Camp Nou. In der Gruppe B musste sich Tottenham Hotspur nach zuletzt zwei Niederlagen in der englischen Premier League auch bei Inter Mailand 1:2 (0:0) geschlagen geben.

In Borussia Dortmunds Gruppe A setzte sich Europa-League-Sieger Atlético Madrid gegen die AS Monaco nach Rückstand noch mit 2:1 (2:1) durch. Galatasaray Istanbul gewann in Gruppe D, in der auch Schalke 04 spielt, 3:0 (1:0) gegen Lok Moskau. Roter Stern Belgrad und der SSC Neapel trennten sich 0:0.