HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Töne von Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München: "Ich fange erst mal so an: Ich möchte die komplette Mannschaft loben, denn so hier aufzutreten, das ist nicht alltäglich. Wir sind als Kollektiv aufgetreten. Wir haben individuelle Qualität. Diese haben wir gepaart mit technisch taktischen Elementen, die als Vorgabe da waren. Und dass da natürlich jemand herausragt, ja Lewi hat auch zwei Tore gemacht, aber Serge mit seinen vier, das ist natürlich die Krönung und deswegen muss man es apostrophieren, dass er heute ein tolles Spiel, sein bestes Spiel sicherlich. Aber was mich als Trainer natürlich noch gefreut hat, ist die Art und Weise wie er verteidigt hat. Denn, dass er nach vorne spielen kann, weiß ich. Und das macht er außerordentlich gut. Das Verteidigen macht ihm noch ein bisschen Probleme und das hat er heute gerade in zweiten Halbzeit bewiesen, dass er es auch kann." // "Ja, es sieht so, dass mir London liegt. Also ich bin gerne in London. Schöne Stadt, große Stadt. Ja, es war ein toller Abend für den FC Bayern München, für den deutschen Fußball hier auf der Insel. " // "Ja natürlich habe ich dort auch Mitgefühl mit meinem Kollegen, beziehungsweise auch mit dem Gegner. Nur es gibt manchmal so Abende, die sind dann einfach gebraucht. Das war heute für unseren Gegner so, das passiert mit Sicherheit nicht jede Woche. Aber ich weiß, dass diese Mannschaft so viel Qualität hat, dass sie das in den nächsten Wochen wegstecken werden."