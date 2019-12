(HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet.) O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig: "Ein sehr schönes Los für uns, ein spannendes Los mit einem Topteam in Europa, in einer schönen Stadt, wundervolles Stadion, ein Weltklasse-Trainer und Weltklasse-Team mit sehr viel Stars, nicht nur beschränkt auf die Mannschaftsteile, Stürmer oder Offensivspieler, sondern auch in der Defensive viele Weltstars, die viel erlebt haben. Demnach, glaube ich, haben wir alle a) gespannt vorm Fernseher gesessen oder teilweise auch in Nyon gesessen. Aber jetzt auch sehr zufrieden. Natürlich, es ist kein leichtes Los, auch klar. Es hätte vielleicht ein wenig leichter sein können in dieser Auslosung, aber wir freuen uns total drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Uns werden garantiert zwei spannende Spiele und chancenlos sind wir auf keinen Fall. Natürlich müssen wir zwei Topleistung abrufen, um weiterkommen zu können. Aber wir sind auch in der Lage, zwei Topleistung abzurufen. In Zusammenfassung: Tolles Los, große Vorfreude.