von Tim Schulze Die Uefa hat ihre Pläne für den neuen Champions-League-Modus im Detail bekannt gegeben. Die Bundesliga könnte von der Reform profitieren, deren Grundzüge schon länger bekannt sind. Es gibt mehr Spiele, mehr Teilnehmer und es wird komplizierter.

Als die Uefa vor zwei Jahren ihre Pläne für eine Champions-League-Reform bekannt gab, war das Echo geteilt. Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, kritisierte, dass die Teams mehr Spiele hätten, was die Belastung der Profis unnötig steigere. Für eine Mannschaft aus der Premier League, die ungleich mehr Spiele hat als deutsche Klubs, ist das eine verständliche Reaktion. Fan-Organisationen zeigten sich ebenfalls enttäuscht und der stern kritisierte, dass die Uefa "den Fußball gnadenlos melkt" und nicht im Sinne des Sports handele.

Bislang ist eine größere Debatte ausgeblieben. Das liegt auch daran, dass der neue Modus erst ab 2024 gilt. Die Uefa hat die neue Form jetzt detailliert dargelegt. So sieht sie aus.

Wer spielt künftig in der Champions League?

Künftig spielen 36 Mannschaften in der Champions-League-Vorrunde, das sind vier mehr als bisher. Die vier weiteren Vereine werden wie folgt bestimmt: Zusätzlich hat der Drittplatzierte der fünfbesten Liga (nach Uefa-Koeffizienten) einen festen Platz. Aktuell wäre das ein Team aus der französischen Liga, die bislang nur zwei feste Plätze hat (Meister und Vizemeister). Zwei weitere Teilnehmer rekrutieren sich aus den nationalen Verbänden, deren Klubs in der Saison davor am besten abgeschnitten haben. Aktuell wären die englische Premier League und spanische La Liga die Kandidaten, um einen weiteren Champions-League-Teilnehmer zu stellen. Aber auch die Bundesliga kann sich in dieser Kategorie Chancen auf einen weiteren Champions-League-Platz ausrechnen. Der vierte Teilnehmer ist der Meister einer der kleinen Liga. Aktuell sind die Meister aus Österreich, Niederlanden, Serbien und Schottland direkt qualifiziert. Ein weiterer Meister aus einer kleinen Liga würde hinzukommen.

Wie wird die Vorrunde gespielt?

Die Gruppenphase wird komplett abgeschafft. Statt in acht Vierergruppen mit 32 Teams wird die Vorrunde in einer Art Liga-System mit 36 Mannschaften gespielt. Es tritt aber nicht jeder gegen jeden, sondern den Mannschaften werden lediglich acht Gegner zugelost, gegen die man in vier Heim- und vier Auswärtsspielen antritt. Damit erhöht sich die Zahl der Partien für jede Mannschaft in der Vorrunde auf acht. Bisher traf jede Mannschaft in Hin- und Rückspielen lediglich auf die drei Gruppengegner.

Für die Auslosung werden die Vereine in vier Lostöpfe aufgeteilt. Der erste Topf besteht aus dem Titelverteidiger und den Meistern der besten acht Ligen, während die Töpfe zwei bis vier - wie bisher - absteigend nach Uefa-Koeffizientenliste besetzt werden. Jedem Team werden je zwei Gegner aus jedem Topf zugelost (je ein Heim und ein Auswärtsspiel aus einem Topf). Dabei ist vorgesehen, dass zwei Mannschaften aus demselben Verband nicht aufeinandertreffen. Da das schwierig werden kann bei einer Liga, die vier oder mehr Mannschaften stellt, kann es eine Ausnahmeregelung geben.

Die Termine für die Spiele der Vorrunde erstrecken sich von September bis Januar. Auch hier ist eine Änderung vorgesehen: Jeder der drei europäischen Pokalwettbewerbe (Champions League, Europa League, Conference League) erhält eine Woche für sich allein, in der die beiden anderen Wettbewerbe pausieren. Das bedeutet, dass in der Vorrunde zehn Europapokalwochen zu sehen sind. Das sind vier mehr als bisher.

Wer qualifiziert sich für das Achtelfinale?

Die Qualifikation für das Achtelfinale ist ebenfalls von der Reform betroffen. Direkt qualifiziert sind die ersten acht Mannschaften der Vorrunden-Tabelle. Die anderen acht Plätze werden – und das ist ebenfalls neu – in einer Extra-Play-off-Runde ausgespielt. Die Plätze neun bis sechzehn treffen auf die Plätze 17 bis 24. Die Klubs von Platz neun bis 16 bestreiten zuerst ein Auswärtsspiel. Die Vereine, die auf Platz 25 bis 26 gelandet sind, sind komplett raus.

Wie sieht die K.o.-Phase aus?

Ist das Achtelfinale komplett, geht es wie gewohnt im K.o.-System mit Hin und-Rückspielen weiter. Eine Änderung ist aber auch hier vorgesehen: Es gibt einen festgelegten Turnierbaum. Der Pfad ist also bis zum Finale festgelegt, in der K.o.-Runde werden so Auslosungen vermieden. Die 24 Mannschaften, die es in die K.o.-Runde beziehungsweise in den Play-off-Phase geschafft haben, werden zu Pärchen zusammen gelegt. Der Tabellenerste mit dem Zweitplatzierten, der Dritte mit dem Vierten und so weiter. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt, sodass etwa der Tabellenerste frühestens im Finale auf den -zweiten treffen kann. Ab den Play-offs für das Achtelfinale können Klubs aus der selben Liga aufeinander treffen.

Sonst bleibt alles gleich. Bis auf das Finale wird die K.o.-Runde in Hin- und Rückspielen ausgespielt, allerdings im Zwei-Wochen-Rhythmus. Bisher lagen in der K.o.-Runde drei Wochen dazwischen.

Quellen: "kicker", "DAZN", Uefa.