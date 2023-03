Sehen Sie im Video: Leipzig-Coach Rose adelt Haaland und Co. – "Das war einfach eine Topleistung des Gegners".









O-Ton Marco Rose, Trainer RB Leipzig: "Ganz ehrlich, wir haben 7:0 verloren. Manchester City ist mehr als verdient weitergekommen. Und dann brauchen wir heute auch nicht über den Schiedsrichter zu reden, sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auf uns gucken, auf die Dinge, die wir hätten besser machen müssen auf dem Niveau. Und das waren sicherlich eine Menge. Und darum sollten wir uns kümmern in erster Linie und nicht, was der Schiedsrichter dann heute so aufs Feld gepfiffen hat. Es geht schon heute sehr um das, was wir geleistet haben. Aber, das muss man auch noch mal sagen, auch das, was der Gegner geleistet hat, das war heute einfach auch eine Topleistung. City hat uns nicht ins Spiel kommen lassen, in keiner Phase so richtig. Und dementsprechend noch mal insgesamt sehr enttäuschend für uns, aber mehr, mehr als verdient. Wir werden auf jeden Fall weiter miteinander reden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich glaube, heute ist jeder auch von den Jungs einfach mega enttäuscht von der Höhe der Niederlage, der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, dann natürlich auch. Und heute ist einfach dann auch mal so ein Tag, wo ich die Jungs dann erst mal in Ruhe lasse. Aber wir sind ja morgen dann schon wieder zusammen, bleiben noch eine Nacht hier, fliegen dann morgen heim und am Samstag nochmal geht es dann auch weiter mit neuer Energie. Das ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht selbst bemitleiden oder uns selbst zerfleischen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sondern wir wissen schon, was heute nicht gut gelaufen ist und dass das nicht das Gesicht ist, was wir zeigen wollen. Und am Samstag haben wir aber- und so schnell geht es dann auch manchmal im Fußball - die Chance, es schon wieder besser zu machen. Und das gehört dann einfach auch zu unserer Aufgabe."

