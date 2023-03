Sehen Sie im Video: Champions League – so äußert sich Nagelsmann zur Bayern-Gala gegen PSG.









STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Wenn wir Qualität, unsere Qualität paaren mit der Leidenschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie wir verteidigt haben. Auch mit der Adaption in der zweiten Halbzeit, wo die Jungs sehr clever waren, auch sehr clevere Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen haben, dann ist sehr viel möglich. Wir müssen es halt immer hinkriegen, das zu paaren. Wenn wir das hinkriegen, dann habe ich der Mannschaft auch gesagt, sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen.(Weißblitz) PSG hat sechs, sieben Spieler dann irgendwann im Aufbau gehabt und dann ist immer die Frage, wie sinnhaft da noch hohes Pressing ist, wenn der Gegner einen Spieler hat, der 37 läuft. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube Messi, Mbappé, erste Halbzeit waren sie schon noch gefährlicher, in der zweiten nicht mehr. Da haben wir es sehr gut gemacht und die zwei voll aus dem Spiel genommen."

