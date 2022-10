Champions League: So erreicht der BVB vorzeitig das Achtelfinale

Der BVB möchte das Achtelfinal-Ticket in der Champions League lösen: Auf Dortmund wartet gegen Haaland und Manchester City aber eine schwere Aufgabe.

Borussia Dortmund hat es vor zwei Wochen mit einem etwas müden 1:1 gegen Sevilla verpasst, das Achtelfinal-Ticket für die Champions League vorzeitig zu lösen. Nun hat der BVB gegen Manchester City einen weiteren Matchball, der jedoch ungleich schwerer zu verwandeln ist. Wir sehen uns an, was passieren müsste, damit die Borussen am Dienstag schon weiterkommen.

Nach dem 5:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart hat der zuletzt etwas taumelnde BVB wieder ein wenig Selbstvertrauen getankt. Nun gilt es, das Weiterkommen in der Champions League zu sichern. Mit drei Punkten Rückstand auf die Skyblues und fünf Zählern Vorsprung auf Kopenhagen und Sevilla sieht die Ausgangslage sehr gut aus. Mit einem Sieg gegen Manchester City wäre das Weiterkommen fix. Zudem könnte man an den Engländern vorbeiziehen, sollte die Partie mit mehr als einem Tor Differenz gewonnen werden.

Reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen?

Im Falle eines Unentschiedens wäre Borussia Dortmund sicher weiter, wenn der FC Sevilla gewinnt oder ein Remis bei Sevilla - Kopenhagen herausspringt. Selbst bei einem Kopenhagen-Sieg wäre das Ticket fast gelöst, da die Dänen das Hinspiel gegen Dortmund 0:3 verloren haben und demnach am finalen Spieltag einen Sieg mit mindestens drei Toren Vorsprung benötigen würden. Die Chance auf den Gruppensieg wäre jedoch dahin, wenn man City am Dienstag nicht schlägt.

BVB muss bei Niederlage zittern: Kehl möchte Matchball verwandeln

Aufgrund der Stärke der Guardiola-Elf muss man jedoch davon ausgehen, dass die Dortmunder das kommende CL-Match verlieren könnten. Sollten Sevilla und Kopenhagen ein Remis erspielen, wäre der BVB trotzdem sicher weiter. Gewinnt der FC Kopenhagen, muss Dortmund am letzten Spieltag zumindest Unentschieden gegen die Dänen spielen. Geht der FC Sevilla hingegen siegreich aus der Partie, müssten die Andalusier auch Manchester City am letzten Spieltag schlagen, um an Dortmund vorbeiziehen zu können. In diesem Fall hätte Sevilla acht Zähler, weshalb den Dortmundern aufgrund des besseren direkten Vergleichs auch ein Unentschieden in Kopenhagen reichen würde.



Das Herz der Dortmunder dürfte eher für den FC Sevilla schlagen, da die Spanier gegen Man City am letzten Spieltag der Underdog sind. Ansonsten lauert durchaus die Gefahr, dass man in Kopenhagen ein frostiges Erwachen erlebt. Am besten wäre es aber natürlich, wenn der BVB ohnehin schon am Dienstag alles klar macht. Dies forderte auch Sebastian Kehl: "Wir wollen diesen zweiten Matchball zu Hause sehr gerne nutzen, um nicht mit einer blöden Ausgangslage nach Kopenhagen fahren zu müssen", untermauerte der BVB-Sportdirektor.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Champions League: So erreicht der BVB vorzeitig das Achtelfinale veröffentlicht.