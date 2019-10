Ein Duell, das für Borussia Dortmund am Ende über Weiterkommen oder Ausscheiden in der Champions League entscheiden könnte. Am Mittwochabend (21 Uhr) ist der BVB bei Inter Mailand zu Gast und will unbedingt den zweiten Sieg in der Gruppe F einfahren. Mit einem Sieg könnten die Schwarzgelben den Abstand auf Verfolger Inter Mailand auf sechs Punkte erhöhen. Parallel trifft der FC Barcelona auf das noch sieglose Slavia Prag.

RB Leipzig empfängt zuhause den russischen Meister Zenit St.Petersburg. Für Trainer Julian Nagelsmann ist ein Sieg kein Muss, ein Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, dass die Leipziger mit einem Heimsieg zumindest auf den zweiten Platz klettern könnten. Mit einem Erfolg könnten sie zudem die aktuelle Negativserie beenden. RB wartet in der Bundesliga und in der Champions League seit vier Spielen auf einen Sieg.

DAZN und Sky teilen sich Live-Spiele

Aufgrund der Übertragungsrechte in der diesjährigen Champions-League-Saison werden die Partien mit deutscher Beteiligung zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Am Mittwochabend zeigt der Pay-TV-Anbieter Sky die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund in voller Länge. Zudem gibt es die Möglichkeit, alle Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

DAZN überträgt die Begegnung zwischen RB Leipzig und Zenit St. Petersburg in voller Länge. Zudem bietet der Streamingdienst eine Konferenz an, in der sich Kunden alle Partien anschauen können.

Alle Partien am Mittwoch im Überblick

Gruppe E

18:55 Uhr: KRC Genk gegen FC Liverpool (DAZN)

21:00 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SSC Neapel (DAZN)

Gruppe F

21:00 Uhr: Inter Mailand gegen Borussia Dortmund (Sky)

21:00 Uhr: Slavia Prag gegen FC Barcelona (DAZN)

Gruppe G

18:55 Uhr: RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg (DAZN)

21:00 Uhr: Benfica Lissabon gegen Olympique Lyon (DAZN)

Gruppe H

21:00 Uhr: OSC Lille gegen FC Valencia (DAZN)

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam gegen FC Chelsea (DAZN)