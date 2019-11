Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Für Bayern München ist das Gastspiel im Hexenkessel von Roter Stern Belgrad am Abend (21:00 Uhr) nicht viel mehr als ein Schaulaufen, denn der Rekordmeister hat das Ticket für die K.o-Runde schon in der Tasche. Leverkusen steht trotz des überraschenden Dreiers gegen Athletico Madrid mit dem Rücken zur Wand. Im Spiel gegen Lokomotive Moskau (18:55 Uhr) zählt nur ein Sieg. Und selbst dann könnte der Traum vom Achtelfinale platzen.

FC Bayern München will den Gruppensieg

Um im Achtelfinale den großen Brocken aus dem Weg zu gehen, will der FC Bayern München am Abend den Sieg in Gruppe B eintüten. Dafür muss gegen den serbischen Meister ein Sieg her. Nach dem 3:0 im "Hinspiel" Mitte September eine machbare Mission. Auch ohne Abwehrspieler David Alaba, der Vaterfreuden entgegensieht und in München bleiben durfte. Auch bei einem Remis sollte in Sachen Gruppensieg nichts mehr anbrennen. Denn die 2:7-Klatsche an der White Hart Lane dürfte selbst für Tottenhams neuen Coach Jose Mourinho nicht zu egalisieren sein.

Leverkusen träumt noch vom Achtelfinale

Nicht weniger als zwei Siege benötigt dagegen Bayer 04 Leverkusen an den beiden verbleibenden Spieltagen. Den ersten Schritt muss die Truppe von Peter Bosz schon am Abend (18:55 Uhr) im winterlichen Moskau gehen. Doch selbst ein Dreier am letzten Spieltag reicht der Werkself nicht. Um noch auf Platz zwei zu springen, müssen sowohl Juventus Turin als auch Lokomotive Moskau ihre Spiele gegen Atletico Madrid möglichst gewinnen. Doch zunächst ist Bayer in Moskau gefragt. Für einen Sieg sich das Team vor allem in Sachen Chancenverwertung steigern. Beim enttäuschenden 1:1 gegen den SC Freiburg am vergangenen Bundesliga-Spieltag standen am Ende zwölf Torchancen, aber nur ein Treffer zu Buche.

DAZN und Sky teilen sich Live-Spiele

Aufgrund der Übertragungsrechte in der diesjährigen Champions-League-Saison werden die Partien mit deutscher Beteiligung zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Am Dienstag zeigt der Pay-TV-Anbieter Sky ab 21 Uhr die Partie zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Bayern München. Zudem gibt es die Möglichkeit, alle Spiele in der Konferenz zu verfolgen. Wie sich Bayer Leverkusen in der Moskauer RŽD-Arena schlägt, können Abonnenten von DAZN ab 18:5 Uhr live und exklusiv verfolgen.

Die Partien vom Dienstag im Überblick

Gruppe A

18:55 Uhr: Galatasaray Istanbul vs. FC Brügge (DAZN)

21:00 Uhr: Real Madrid vs. Paris St. Germain (DAZN)

Gruppe B

21:00 Uhr: Tottenham Hotspurs vs. Olympiakos Piräus(DAZN)

21:00 Uhr: Roter Stern Belgrad vs. Bayern München (Sky)

Gruppe C

21:00 Uhr: Manchester City vs. Schachtar Donezk (DAZN)

21:00 Uhr: Atalanta Bergamo vs. Dinamo Zagreb (DAZN)

Gruppe D

18:55 Uhr: Lokomotive Moskau vs. Bayer Leverkusen (DAZN)

21:00 Uhr: Juventus Turin vs. Atletico Madrid (DAZN)