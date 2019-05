In der Champions League hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool überraschend den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 besiegt und zieht so ins Finale ein. Auf Twitter freuen sich Fußballfans mit dem Verein. Auch Jürgen Klopp selbst zeigt sich auf der Pressekonferenz sehr überrascht von dem Ergebnis. Dem FC Barcelona gelang trotz seiner Superstars um Lionel Messi kein Tor an der Anfield Road. Besonders das 4:0 nach einem schnell ausgeführten Eckentrick erwischt die Spanier kalt. Twitter dagegen feiert den Torschützen Origi und die Vorbereitung von Alexander-Arnold.