Champions League: Viktoria Pilsen vs. FC Bayern - Die offiziellen Aufstellungen & alle Infos

Champions League: Der FC Bayern gastiert bei Viktoria Pilsen. Alle Infos zur Übertragung und den Aufstellungen.

Mit einem Sieg in Pilsen kann der FC Bayern das Ticket für das Achtelfinale quasi lösen. Der deutsche Rekordmeister steht nach drei Siegen aus den ersten drei Partien souverän an der Tabellenspitze. Trotzdem ist die Partie bei Außenseiter Viktoria Pilsen wichtig - immerhin stehen anschließend noch die Top-Spiele gegen Inter Mailand und den FC Barcelona an.



Auf die leichte Schulter wird die Mannschaft von Julian Nagelsmann den Underdog aus Tschechien sicher nicht nehmen, zumal die Bayern arg personalgebeutelt angereist sind.



Alle Infos und die Aufstellungen zur Partie.

News vor der Partie

Alle Infos zu Pilsen gegen den FC Bayern

Anstoß: Mittwoch (12.10.), 21 Uhr

Ort: Doosan Arena (Pilsen)

Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)

Wo wird Pilsen gegen den FC Bayern übertragen?

TV & Stream: DAZN

Kommentator: Jan Platte

Die offiziellen Aufstellungen zu Pilsen gegen den FC Bayern

Pilsen: folgt.

FC Bayern: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Pavard, Mazraoui - Kimmich, Goretzka - Sane, Coman - Müller - Mane

