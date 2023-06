Nach einem großartigen Finale bleibt den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg der dritte Champions-League-Triumph verwehrt, denn der FC Barcelona holt einen 0:2-Rückstand noch auf – keinen ärgert das mehr als die Anführerin. Von Frank Hellmann, Eindhoven

Sie hatte sich weit abseits gestellt. Irgendwo zwischen den Konfettischnipseln, die auf den Rasen des PSV-Stadions in Eindhoven herabgeregnet waren. Alexandra Popp verspürte lange nicht die Kraft, sich bei den mitgereisten Anhängern des VfL Wolfsburg eine Aufmunterung abzuholen, die nach einem flirrenden Finale in der Women's Champions League durchaus angebracht wäre. Da wollte eine mit dem Schmerz erstmal für sich alleine sein: Die 2:3 (2:0)-Niederlage gegen den FC Barcelona tat ihr offenbar noch mehr weh als die vielen Schläge und Tritte, die Deutschlands bekannteste Fußballerin in einem sehenswerten Kampf zweier Kulturen abbekommen hatte.