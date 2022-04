In der Pause des Champions-League-Viertelfinale wurde beim FC Liverpool die Hymne von Borussia Mönchengladbach gespielt. Was viele Fernsehzuschauer erstaunte, ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches.

Mit der Champions League hat Borussia Mönchengladbach in dieser Saison nichts zu tun. Die "Fohlen" hatten sich für die Königsklasse nicht qualifiziert und haben aktuell in der Bundesliga eher Mühe, nicht in die Nähe der Abstiegsränge zu rutschen. Und dennoch war Gladbach im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch präsent.

In der Halbzeitpause des Rückspiels zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon lief im Stadion an der Anfield Road nämlich die Vereinshymne der Gladbacher über die Stadionlautsprecher. Wo man sonst "You'll never walk alone" erwartet, war also plötzlich "Die Elf vom Niederrhein" zu hören – zur Verwunderung vieler Fernsehzuschauer. Was hatte es mit der Musikauswahl im Stadion der Reds auf sich?

Champions League: Gladbacher Hymne läuft im Liverpool-Stadion

Viele Beobachter rätselten darüber, die meisten glaubten an einen Fehler in der Stadionregie. Alteingesessene Fans und Stadiongänger des FC Liverpool dürfte der Soundtrack allerdings weniger überrascht haben. An der Anfield Road läuft die Hymne der Borussia aus Gladbach tatsächlich immer mal wieder vor den Spielen oder während der Halbzeitpause.

Hintergrund ist eine Fanfreundschaft, die die Anhänger des FC Liverpool und von Borussia Mönchengladbach schon seit vielen Jahren verbindet. Bereits nach den Aufeinandertreffen beider Klubs im Uefa-Cup-Endspiel 1973 sowie im Finale des Pokals der Landesmeister 1977 war eine lose Verbindung entstanden. Ein tragisches Ereignis sorgte jedoch dafür, dass daraus eine echte Freundschaft wurde: die Hillsborough-Katastrophe 1989.

Fanfreundschaft zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Liverpool

Damals kamen bei einer Massenpanik im Hillsborough Stadium in Sheffield 96 Fans des FC Liverpool ums Leben. Sie wurden im Gedränge erdrückt, weil die Polizei unkontrolliert Zuschauer in zwei Fanblöcke hatte strömen lassen. Ein weiteres Opfer starb Jahre später an den Folgen der Verletzungen. Die Katastrophe von Hillsborough gilt immer noch als eines der schlimmsten Unglücke der Fußball-Geschichte.

Gladbacher Fans starteten damals eine Spendenaktion und sammelten mehr als 20.000 D-Mark. Der Scheck wurde 1991 übergeben. Seitdem gibt es zwischen den Fangruppierungen beider Vereine eine enge Beziehung, die immer noch anhält. So erklärt sich auch, warum im Rahmen des Viertelfinalrückspiels gegen Benfica (Liverpool kam mit einem 3:3-Unentschieden weiter) die Gladbacher Hymne gespielt wurde: Am Freitag jährt sich der Tag der Hillsborough-Tragödie zum 33. Mal.

Quelle: "Rheinische Post" / DAZN

