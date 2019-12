Das Achtelfinale der Champions League und die Zwischenrunde in der Europa League sind ausgelost: Für Borussia Dortmund gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel, der FC Bayern trifft siebeneinhalb Jahre nach dem verlorenen "Finale dahoam" wieder auf den FC Chelsea. Die Achtelfinal-Auslosung der Champions League am Montag in Nyon hat den deutschen Clubs brisante Duelle beschert. Insbesondere das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Paris Saint-Germain ist pikant, hatte Tuchel den BVB doch einst im Unfrieden verlassen. In einem weiteren deutsch-englischen Duell bekommt es RB Leipzig mit Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur zu tun.

In der Europa League haben die deutschen Clubs ebenfalls zum Teil schwere Gegner erwischt. Bayer Leverkusen trifft auf den FC Porto, Eintracht Frankfurt bekommt es mit RB Salzburg zu tun und der VfL Wolfsburg mit Malmö FF.