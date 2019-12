Sechs deutsche Clubs sind noch im internationalen Wettbewerb: Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Champions League, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg in der Europa League. Zunächst werden die Achtelfinalpaarungen in der Königsklasse ausgelost. Anschließend werden die Begegnungen in der Europa League bestimmt.

Und so läuft die Auslosung in der Champions League ab: Es gibt zwei Lostöpfe - in einem befinden sich die Gruppensieger, im anderen die Gruppenzweiten. Zu einem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, wird es nicht kommen. Hinzu kommt, dass es im Achtelfinale nicht zu einem Duell zweier Teams aus dem gleichen Verband kommt.