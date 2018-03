Der FC Sevilla ist zumindest auf dem Papier wohl die einfachste Aufgabe in einem starken Viertelfinal-Feld. Dennoch sollte man die Spanier nicht unterschätzen. Zwar hat der aktuelle Tabellenfünfte aus Spanien in der Champions League nicht die große Historie vorzuweisen, dafür gewannen sie in jüngster Vergangenheit gleich dreimal hintereinander die Europa League (2014-2016). Vergangenes Jahr schieden sie knapp im Achtelfinale der Champions League aus und damit zu spät, um noch in ihren Lieblingswettbewerb herunterzurutschen.