Zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren werden im Champions-League-Finale am Sonntag in Lissabon zwei Mannschaften gegeneinander antreten, die als amtierende Landesmeister in den Wettbewerb gestartet sind. Das Match zwischen Paris Saint Germain und dem FC Bayern München ist damit ein kleiner Rückblick auf die Tage des alten Europapokals. Den hat Kingsley Coman nicht mehr miterlebt. Für den 24-jährigen Mittelfeldspieler der Bayern dürfte die Begegnung aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes sein: Er spielte in der Jugendmannschaft von PSG. "Es ist sechs Jahre her, dass ich Paris verlassen habe, eine lange Zeit. Und dies ist ja auch kein Spiel zwischen mir und Paris, es ist ein Spiel zwischen Bayern München und Paris. Natürlich wollen wir gewinnen. Und mein Herz gehört im Moment zu 100 Prozent Bayern München. Ich hoffe, dass wir dieses Spiel gewinnen werden." Als fünffacher Meister mit den Bayern möchte Coman auch die Champions League in seine Sammlung aufnehmen. Bayern steht nach dem Sieg gegen Lyon zum ersten Mal seit 2013 wieder im Finale.

